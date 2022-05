Mit einer Neuordnung der Geschäftsbereiche und deutlich schlankeren Hierarchien will Siemens Energy beweglicher und für den Finanzmarkt transparenter werden. Neben dem am Wochenende bereits angekündigten Projekt der vollständigen Übernahme von Siemens Gamesa und der anschließenden Integration ihres Windenergiegeschäfts in den Mutterkonzern ist dies die zweite Strukturmaßnahme, die Konzernchef Christian Bruch den Investoren auf dem Kapitalmarkttag in Berlin vorstellen will.

Siemens Energy setzt neuen Geschäftsfeldern Margenziele

Siemens Energy setzt seinen geplanten drei künftigen Business Areas abseits des kriselnden Windenergieschäfts, in denen der Konzern ab Oktober berichten will, mittelfristige Umsatz- und Margenziele. Das geht aus Präsentationen zum Kapitalmarkttag hervor.

About You erwartet langsameres Wachstum im neuen Geschäftsjahr

Der Online-Modehändler About You will im laufenden Geschäftsjahr Umsatz und Marge weiter verbessern. Allerdings dürfte das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr deutlich nachlassen. Außerdem sind weiterhin hohe Investitionen geplant.

Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen Adler Group - Zeitung

Der skandalgeschüttelte Immobilienkonzern Adler ist einem Zeitungsbericht zufolge nun auch von der Staatsanwaltschaft Frankfurt ins Visier genommen worden. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet, hat die Strafverfolgungsbehörde Ermittlungen gegen Adler wegen womöglich unrichtiger Bilanzierung aufgenommen. Laut Zeitung hat die Finanzaufsicht Bafin schon vor Wochen Strafanzeige erstattet.

CTS Eventim macht wieder Gewinn - keine konkrete Prognose für 2022

CTS Eventim hat im ersten Quartal von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen profitiert. Der Ticketing- und Veranstaltungskonzern steigerte den Umsatz um ein Vielfaches und erzielte wieder einen Gewinn. Eine konkrete Prognose für 2022 traut sich das MDAX-Unternehmen aber nach wie vor nicht zu.

Datagroup verdient mehr und bestätigt Ausblick

Der IT-Dienstleister Datagroup hat Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Sechsmonatszeitraum deutlich gesteigert. Das Unternehmen profitierte von einem organischen Wachstum durch Vertragsabschlüsse sowie Upselling bei Bestandskunden. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Datagroup SE.

Freenet verlängert Partnerschaft mit Media-Saturn Deutschland bis 2027

Freenet hat den bestehenden Kooperationsvertrag mit der Media-Saturn Deutschland GmbH vorzeitig um fünf Jahre bis 2027 verlängert. Innerhalb der exklusiven Vertriebspartnerschaft seien nun Rahmenbedingungen geschaffen worden, die auch die Online-Kanäle und die Omnichannel-Vermarktung von Media-Markt-Saturn besonders berücksichtigen, teilte die Freenet AG mit.

Rheinmetall gründet Biometrie-Joint-Venture

Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall stärkt den Bereich Biometrie mit einem Joint Venture. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Hamburger Biometrieunternehmen Dermalog Identification Systems vereinbart. Rheinmetall wird 65 Prozent an dem neuen Unternehmen halten.

Veganz mit Umsatzrückgang und Verlustausweitung in 1Q

Veganz hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und die Verluste ausgeweitet. Der Händler veganer Produkte hat laut Mitteilung die weltweiten Lieferkettenprobleme sowie Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gespürt. Aufgrund des verstärkten Fokus auf die Sicherstellung der Grundversorgung im Lebensmitteleinzelhandel und Discountbereich sei beispielsweise die Neulistung von Veganz-Produkten im Discountbereich nahezu unmöglich gewesen. Höhere Inputkosten hätten die Marge verschlechtert.

Volvo produziert Lkw mit fossilfreiem Stahl

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo AB produziert künftig seine Lkw mit fossilfreiem Stahl. Ab dem dritten Quartal soll der mit Wasserstoff hergestellte Stahl in kleinen Mengen auch in den schweren Elektro-Lkw des Konzerns verwendet werden, wie die Volvo AB mitteilte.

Samsung kündigt Investitionen von mehr als 300 Mrd Euro bis 2026 an

Südkoreas größter Konzern Samsung hat massive Investitionen vor allem in Halbleiter und Biopharmazeutika angekündigt: In den kommenden fünf Jahren will Samsung 450 Billionen Won (333 Milliarden Euro) in "strategische Geschäftsfelder" investieren, teilte der Konzern am Dienstag mit. 80.000 neue Jobs sollen entstehen.

