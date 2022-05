Britische Regierung prüft BT-Aufstockung durch Altice

Die britische Regierung will die Beteiligungsaufstockung von Altice UK an dem Telekomkonzern BT Group im Rahmen des National Security and Investment Act 2021 prüfen. Dies teilte BT Group am Donnerstag mit und versprach, bei der Überprüfung uneingeschränkt kooperieren zu wollen. Altice UK hatte seinen Anteil an BT Group im vergangenen Dezember erhöht und weitere rund 585 Millionen Aktien erworben. Damit stieg der Anteil von Altice an der BT Group auf 18 von vorher 12,1 Prozent.

HSBC erwägt Börsenlisting des Indonesiengeschäfts - Agentur

Die britische Bank HSBC Holdings will einem Agenturbericht zufolge ihr Indonesien-Geschäft in Jakarta an die Börse bringen. Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, sollen die Pläne für den Aktienverkauf bereits weit fortgeschritten sein. HSBC habe zwar noch keinen formellen IPO-Antrag gestellt, aber die lokale Aufsichtsbehörde soll über die Absicht des Unternehmens informiert sein.

Apple stockt Löhne für US-Mitarbeiter auf

Apple erhöht angesichts der steigenden Inflation, des angespannten Arbeitsmarktes und des Drucks der Gewerkschaften die Gehälter seiner Mitarbeiter. Der iPhone-Hersteller teilte seinen Mitarbeitern am Mittwoch in einer E-Mail mit, dass das Unternehmen sein Gesamtbudget für Vergütungen erhöht. Das Einstiegsgehalt für stundenweise Beschäftigte in den USA wird auf 22 US-Dollar pro Stunde oder höher steigen, je nach Marktlage, was einer Erhöhung um 45 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Auch die generellen US-Einstiegsgehälter sollen voraussichtlich steigen.

Apple plant beim iPhone keine Produktionserhöhung in diesem Jahr

Der US-Konzern Apple soll nach einem Agenturbericht seine Zulieferer angewiesen haben, in diesem Jahr etwa 220 Millionen iPhones zu produzieren. Das entspricht etwa dem Fertigungsniveau von 2021. Dies geschehe in einem zunehmend schwierigen Branchenumfeld, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Baidu wegen Investment-Verlusten in den roten Zahlen

Der chinesische Suchmaschinenanbieter Baidu hat wegen Abschreibungen auf langfristige Investitionen im ersten Quartal einen Verlust erlitten. Der Umsatz stieg nur leicht wegen der Schwäche im Online-Anzeigengeschäft.

Lenovo profitiert von steigender PC-Nachfrage

Die chinesische Lenovo hat im vierten Quartal dank höherer Umsätze einen Gewinnsprung um 48 Prozent verzeichnet. Der weltgrößte Hersteller von Personalcomputern meldete einen Nettogewinn von 421 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis März. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen von 15,63 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 16,69 Milliarden Dollar, was auf ein stetiges Wachstum der PC-Verkäufe und das schnell expandierende Dienstleistungsgeschäft zurückzuführen ist. Höhere Finanzerträge haben das Ergebnis von Lenovo weiter verbessert.

