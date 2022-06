Easyjet warnt vor schwächerer Kapazität und höheren Kosten

Der Billigflieger Easyjet warnt angesichts steigender operativer Kosten und Personalmangels vor einer schlechter als erwarteten Entwicklung im dritten und vierten Geschäftsquartal. In den drei Monaten per Ende Juni soll die angebotene Kapazität nur etwa 87 Prozent des Vorkrisenniveaus aus 2019 erreichen, teilte die britische Gesellschaft mit. Im vierten Geschäftsquartal soll die Kapazität dann bei 90 Prozent liegen.

Pfizer steigt bei französischem Impfstoffentwickler Valneva ein

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat sich am französischen Impfstoffentwickler Valneva beteiligt. Für 90,5 Millionen Euro erhält Pfizer laut Mitteilung über eine Kapitalerhöhung einen Anteil von 8,1 Prozent an der Valneva SE. Je Aktie zahle der US-Konzern 9,49 Euro. Das Geld des US-Konzerns wolle Valneva in die Entwicklung des Borreliose-Impfstoffs VLA15 stecken.

