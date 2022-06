Die Deutsche Börse erweitert ihr Marktdatenangebot im Krypto-Sektor durch eine Kooperation mit dem französischen Krypto-Marktdatenanbieter Kaiko. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Kaikos konsolidierter Krypto-Datenfeed soll so direkt für die Kunden der Deutschen Börse verfügbar gemacht werden.

Deutsche-Post: DHL Supply Chain kauft australische Glen Cameron

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain verstärkt sich in Australien mit einem Zukauf. Erworben werden 100 Prozent der Glen Cameron Group, einem australischen Logistikunternehmen, das auf Straßengüterverkehr und Kontraktlogistik spezialisiert ist, wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte. Die Glen Cameron Group betreibt eine Flotte von 1.000 LKW und Anhängern und beschäftigt mehr als 820 Mitarbeiter in ganz Australien.

Mercedes-Benz ernennt Asienexperten Paul Gao zum Strategiechef

Der Premiumautohersteller Mercedes-Benz hat die neu geschaffene Funktion des Chief Strategy Officer besetzt. Paul Gao, zuletzt als Senior Partner bei McKinsey & Company in Hongkong tätig, wird die Stelle übernehmen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Gao verfüge über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie, wo er chinesische und globale Klienten betreute. "Mit seinem internationalen Profil wird er künftig alle Aspekte der Mercedes-Benz Strategie steuern", so der Konzern.

Adesso erwirbt übrige Anteile an IoT-Spezialist Com2m

Die Adesso SE hat ihre Beteiligung an der Com2m GmbH auf 100 Prozent aufgestockt von zuletzt rund 59 Prozent. Das bisher assoziierte Unternehmen soll mit Wirkung zum 1. Januar 2022 auf Adesso verschmolzen werden. Wie das Dortmunder IT-Dienstleistungsunternehmen mitteilte, sollen die operativen Führungskräfte und Verkäufer das Geschäft in verantwortlichen Positionen bei Adesso im Bereich Manufacturing Industry weiterentwickeln. Als Kaufpreis sei ein niedriger einstelliger Millionen-Euro-Betrag vereinbart worden.

Flatexdegiro erwartet schwächeres Kundenwachstum

Der Online-Broker Flatexdegiro wird bei seinen Annahmen für das Kundenwachstum und die abzuwickelnden Transaktionen im Gesamtjahr pessimistischer. Gleichzeitig sieht das SDAX-Unternehmen eine bessere Monetarisierung seiner Angebote. Im ersten Halbjahr hat Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen unterdessen bereits mehr verdient als im gesamten Jahr 2021.

Fuchs Petrolub kauft Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurück

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub kauft eigene Aktien zurück. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er im Zeitraum bis maximal 29. März 2024 bis zu 6 Millionen eigene Aktien - jeweils zur Hälfte Stamm- und Vorzugsaktien - im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm beginnt am 27. Juni. Fuchs Petrolub will die erworbenen Aktien einziehen.

S&P und Moody's statten Hugo Boss mit Investmentgrade-Ratings aus

Der Modekonzern Hugo Boss hat sowohl von Standard & Poor's (S&P) als auch von Moody's das begehrte Investmentgrade-Rating erhalten. Wie S&P mitteilte, stuft die Agentur Hugo Boss mit BBB ein. Bei Moody's lautet die analoge Einstufung Baa2. Der Ausblick ist bei beiden Agenturen stabil.

Astrazeneca erhält positive Studiendaten für Polyneuropathie-Therapie

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Eplontersen zur Behandlung der familiären Amyloid-Polyneuropathie erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in einer Phase-3-Studie die primären und sekundären Endpunkte erreicht.

Easyjet kauft 56 neue Airbus und wandelt 18 Bestellungen um

Easyjet kauft 56 Flugzeuge der Airbus A320neo-Familie und wandelt 18 Bestellungen aus der A320neo-Familie in A321neo-Flugzeuge um. Wie die britische Billigfluggesellschaft mitteilte, sollen die neuen Flugzeuge zwischen 2026 und 2029 ausgeliefert werden, die A321neo-Maschinen zwischen 2024 und 2027.

Vattenfall versorgt Air Liquide mit Strom aus erneuerbaren Quellen

Der schwedische Energieversorger Vattenfall wird den französischen Gasekonzern Air Liquide langfristig mit Strom aus erneuerbaren Quellen beliefern. Wie die Vattenfall Group mitteilte, hat sie mit Air Liquide einen Liefervertrag für 15 Jahre geschlossen über rund 500 Gigawattstunden Strom pro Jahr aus dem Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid, der Vattenfall, BASF und der Allianz gehört.

Bundeskartellamt prüft Wettbewerbsbeschränkungen durch Google Maps

Das Bundeskartellamt nimmt die Kartendienste von Google genauer unter die Lupe. Wie die Behörde mitteilte, hat sie ein Verfahren gegen die deutsche Google-Gesellschaft und den Mutterkonzern Alphabet wegen möglicher Wettbewerbsbeschränkungen bei Google Maps eingeleitet.

