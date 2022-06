Der Bund und die Deutsche Bahn AG wollen bestehende Probleme bei der Bahn mit einer Generalsanierung angehen und mit einem Hochleistungsnetz bis 2030 für deutlich mehr Zuverlässigkeit und Wachstum sorgen. Das kündigten Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahnchef Richard Lutz bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Durchsuchungen bei der Dekabank wegen Cum-Ex

Büros der Dekabank werden derzeit von Ermittlern durchsucht. Ein Sprecher des Wertpapierhauses der Sparkassen bestätigte die Durchsuchung gegenüber Dow Jones Newswires. Zu Details wollte er sich nicht äußern.

Verdi fordert bei anstehender Lufthansa-Tarifrunde 9,5 Prozent mehr

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) geht bei der Deutschen Lufthansa mit der Forderung einer 9,5-prozentigen Gehaltssteigerung in die erste Verhandlungsrunde am 30. Juni 2022.

Moody's erhöht Hapag-Lloyd-Ausblick auf "positiv" von "stabil"

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für Hapag-Lloyd auf positiv von zuvor stabil angehoben. Laut Stimmrechtsmitteilung hält die Frasers Group PLC nun direkt 3,4 Millionen Stammaktien an Hugo Boss, was einer Beteiligung von 4,9 Prozent entspricht. Darüber hinaus sind Frasers laut Mitteilung 18,3 Millionen Aktien über Verkaufsoptionen zuzurechnen, was 26 Prozent an Hugo Boss entspricht.

Frasers Group stockt bei Hugo Boss auf

Die britische Frasers Group hat ihre Investition in Hugo Boss aufgestockt. Wie die britische Einzelhandelsgruppe mitteilte, hält sie nun einen Anteil am Modekonzern im Wert von 900 Millionen Euro.

Warnstreik an deutschen Seehäfen am Donnerstag

An den deutschen Seehäfen wird erneut gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie im Tarifkonflikt mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) mehrere tausend Beschäftigte in den Seehäfen Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake, Wilhelmshaven und Hamburg ab Donnerstagmorgen zu 24-stündigen Warnstreiks aufgerufen. Zuvor war in der vierten Verhandlungsrunde kein Ergebnis erzielt worden.

Patrizia sammelt 50 Mio EUR in erster Runde für neuen VC-Fonds ein

Die Patrizia AG hat die erste Investitions-Runde für ihren neuen 100 Millionen Euro schweren Venture-Capital-Fonds Sustainable Future Ventures (SFV) abgeschlossen.

Start-up Personio nach Finanzierungsrunde mit 8,5 Mrd USD bewertet

Personio, Anbieter von HR-Software für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde weitere 200 Millionen US-Dollar eingesammelt und kommt damit auf eine Bewertung von 8,5 Milliarden Dollar. Personio gehöre damit zu einem der wachstumsstärksten und wertvollsten Software-Start-ups weltweit, teilte die Gesellschaft mit. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Bestandsinvestor Greenoaks angeführt.

EuG bestätigt Fusionsverbot von Tata Steel und Thyssenkrupp

Das Verbot eines Zusammenschlusses der Stahlsparte von Thyssenkrupp mit der indischen Tata Steel durch die EU-Kommission war rechtmäßig. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) bestätigte den Beschluss der Kommission.

Credit Agricole peilt bis 2025 Nettogewinn von 6 Mrd Euro an

Credit Agricole will im Rahmen eines neuen strategischen Plans bis 2025 Gewinn und Rendite steigern. Bis 2025 will die französische Bank einen Nettogewinn von mehr als 6 Milliarden Euro erreichen. Schaffen will sie dies unter anderem durch den Gewinn von 1 Million zusätzlichen Kunden sowie organisches Wachstum.

Starke US-Nachfrage treibt Rohdiamantverkäufe bei De Beers

Die Anglo-American-Tochter De Beers hat bei den Rohdiamantverkäufen im fünften Verkaufszyklus 2022 ein Wachstum verzeichnet. Im fünften Verkaufszyklus, vom 6. bis zum 21. Juni, meldete De Beers Rohdiamantverkäufe von 650 Millionen US-Dollar, nach 604 Millionen Dollar im vierten Zyklus und 477 Millionen Dollar im fünften Zyklus 2021.

Genehmigung staatlicher Beihilfe für Finnair in Coronakrise ist zulässig

Die Genehmigung einer staatlichen Beihilfe Finnlands für die Fluglinie Finnair ist zulässig. Das Gericht der Europäischen Union wies am Mittwoch in Luxemburg eine Klage der Konkurrenzairline Ryanair zurück, mit der es den entsprechenden Beschluss der EU-Kommission für nichtig erklären lassen wollte. Es war bereits die zweite gerichtliche Niederlage Ryanairs bezüglich Hilfen für Finnair. (Az. T-657/20)

Novartis verliert Rechtsstreit zu Gilenya-Patent in USA

Novartis hat in den USA vor einem Berufungsgericht einen Rechtsstreit über die Exklusivität seines Multiple-Sklerose-Blockbuster-Medikaments Gilenya verloren. Der Schweizer Pharmakonzern teilte mit, er plane, die Entscheidung anzufechten.

Toyota Motor senkt Produktionsplan für Juli um 50.000 Fahrzeuge

Toyota rechnet damit, im Juli etwa 50.000 Fahrzeuge weniger zu produzieren als ursprünglich geplant. Wie der japanische Autohersteller mitteilte, hängt dies zusammen mit den Auswirkungen eines Covid-19-Ausbruchs bei einem seiner Zulieferer, aufgrund dessen der Konzern entschieden hat, die Produktionsunterbrechung in mehreren Werken und Produktionslinien zu verlängern.

