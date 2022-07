Die Übernahme des Telekommunikationsausrüsters durch den US-Konzern Adtran hat die letzte Hürde genommen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat nun die Freigabe nach dem Außenwirtschaftsgesetz erteilt. Der Vollzug des Übernahmeangebots ist für den 15. Juli geplant, der Handel mit den angedienten Adva-Aktien soll nach Schluss des Börsenhandels am 12. Juli eingestellt werden. Das Tauschangebot wurde bis Mitte Februar für rund 65 Prozent der Adva-Aktien angenommen.

NORDEX

Der Windkraftanlagenbauer hat im zweiten Quartal mehr Aufträge eingeheimst als im Vorjahreszeitraum. Wie die Nordex SE mitteilte, belief sich der Auftragseingang auf rund 1,836 Gigawatt nach 1,534 Gigawatt im Vergleichsquartal.

SÜDZUCKER

hat im ersten Geschäftsquartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient. Zudem bestätigte der Konzern die Mitte Juni gemeldeten vorläufigen Zahlen und die erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr.

AIRBNB

Nach Auffassung des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) darf Italien Immobilienvermittler wie Airbnb dazu verpflichten, einen Teil der Miete einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Dies verstoße nicht gegen den freien Dienstleistungsverkehr, erklärte Generalanwalt Maciej Szpunar in seinem Gutachten. Italien erhebt seit 2017 eine Steuer auf die nicht gewerbliche Kurzzeitvermietung von Wohnungen.

GENERALI

Die italienische Marktaufsichtsbehörde Consob hat den Preis festgesetzt, zu dem der Versicherer die verbliebenen Anteile am kleineren Wettbewerber Cattolica erwerben kann, die sich noch nicht in seinem Besitz befinden. Demnach muss die Assicurazioni Generali SpA 6,75 Euro je Aktie der Cattolica Assicurazioni SC zahlen. Das ist genauso viel, wie der größte Versicherer des Landes im Zuge seiner im vergangenen Jahr vorgelegten Übernahmeofferte geboten hatte.

LG ELECTRONICS

geht für das zweite Quartal von einem Rückgang beim Betriebsgewinn aus, weil die schwache Nachfrage und die hohen Rohstoffkosten zunehmend belasten. Der Unterhaltungselektronikkonzern rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis von 791,7 (Vorjahr: 900,1) Milliarden Won, umgerechnet 595 Millionen Euro. Die Prognose von LG Electronics liegt unter der Schätzung der von Factset befragten Analysten, die mit 825,90 Milliarden Won rechneten. Beim Umsatz schätzt LG Electronics ein Plus von 15 Prozent auf 19,47 Billionen Won.

SHELL

Die steigenden Öl - und Gaspreise kommen Shell bei der Bewertung seiner Vermögensgegenstände und im Raffineriegeschäft zugute. Der Öl- und Gaskonzern kann zuvor vorgenommene Wertberichtungen in seinem Förder- und Gasgeschäft von 3,5 bis 4,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal wieder rückgängig machen. Außerdem rechnet Shell mit höheren Raffineriemargen, die den Gewinn um 800 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar aufpolstern könnten.

SUSE

hat im zweiten Geschäftsquartal den Umsatz spürbar gesteigert und damit das zweistellige Wachstum der vergangenen Quartale fortgesetzt. Auch operativ konnte der Anbieter von Open-Source-Software mit Sitz in Luxemburg zulegen und bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende Oktober.

TELECOM ITALIA

will mit einem Konzernumbau ihre Finanzposition verbessern und ihren Schuldenberg reduzieren. Wie der Konzern mitteilte, trennt er sein Festnetz-Infrastrukturgeschäft vom Dienstleistungsgeschäft ab. In der neuen Gesellschaft NetCo für die Festnetz-Assets werden sowohl das heimische als auch das internationale Großhandelsgeschäft gebündelt. NetCo soll sich auf den beschleunigten Glasfaser-Netzausbau konzentrieren.

