sieht sich dank der hohen Nachfrage nach gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen auf Kurs. Das Unternehmen bestätigte seine Prognosen bis 2026, die ein deutliches Wachstum vorsehen.

HOCHTIEF

Eine Tochter des Baukonzerns Hochtief hat einen Auftrag zum Bau eines neuen Gebäudes auf dem Campus der University Kentucky erhalten. Turner Construction Company werde laut Mitteilung das Gebäude in Lexington errichten. Der Auftragswert belaufe sich auf 225 Millionen US-Dollar. Der erste Spatenstich für das Health Education Building sei für Ende 2023 geplant, die Fertigstellung soll im ersten Quartal 2026 erfolgen.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller hat in Brasilien einen Auftrag für einen Windpark mit einer Leistung von 456 Megawatt erhalten. Wie der Konzern mitteilte, wird er 80 Turbinen für den Windpark "Feijao" liefern. Der Auftrag umfasst einen Servicevertrag über 20 Jahre. Auftraggeber ist ein Joint-Venture aus Macquarie Asset Managements Green Investment Group und Hydro Rein. Finanzielle Details nannte die Nordex SE nicht.

PROSIEBEN

Die Medienholding MFE-Mediaforeurope hat sich eine klare Mehrheit an der spanischen Tochtergesellschaft Mediaset Espana Comunicacion gesichert. Wie MFE-Mediaforeurope NV mitteilte, liegt die Beteiligung mittlerweile bei rund 83 Prozent. Gut 27 Prozent des Mediaset-Espana-Aktienkapitals hätten die zuletzt erhöhte Offerte angenommen.

TAG IMMOBILIEN

will die Übernahme der polnischen Robyg teilweise über eine Kapitalerhöhung finanzieren. Wie der Hamburger Konzern mitteilte, sollen 28.990.260 neue Aktien ausgegeben werden, was einer Erhöhung von knapp 20 Prozent des bisherigen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien sollen den bestehenden Aktionären durch ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis von 101:20 zu einem Bezugspreis von 6,90 Euro angeboten werden. Insgesamt will TAG rund 200 Millionen Euro brutto erlösen.

BHP

erwägt, Berufung gegen ein Urteil des britischen Berufungsgerichts einzulegen, das einer Klage einer Bürgerinitiative im Zusammenhang mit dem Samarco-Dammbruch im November 2015 stattgegeben hat. Der Rohstoffkonzern will sich weiterhin gegen Entschädigungsforderungen nach dem Bruch des Samarco-Damms am 5. November 2015 in Brasilien wehren, der zu Überschwemmungen in zwei nahegelegenen Dörfern führte und 19 Menschen tötete.

STREIK FLUGHAFEN PARIS

Ein geplanter Streik an den Pariser Flughäfen am ersten Ferienwochenende ist nach einem Abkommen über eine Gehaltserhöhung abgewendet. Es sieht nach Angaben der Gewerkschaft CGT drei Prozent mehr Gehalt für die Angestellten des Flughafenbetreibers ADP vor. Das Personal stimmte für die Aufhebung der Streikwarnung. Der neue Transportminister Clément Beaune hatte zuvor den "sehr wichtigen sozialen Dialog" zwischen dem Unternehmen und den Angestellten gelobt.

OMV

Der Ölkonzern hat im zweiten Quartal 2022 weniger Öl und Gas produziert als im Vorjahreszeitraum, dafür aber deutlich höhere Raffineriemargen erzielt. Die durchschnittliche tägliche Produktion lag bei 345.000 Barrel Öläquivalent (boed), nachdem sie im Vorjahreszeitraum 490.000 Barrel betragen hatte. Im Vorquartal betrug die Förderung noch 457.000 Barrel.

OMV

Der Ölkonzern verzeichnet im zweiten Quartal wegen einer beschädigten Raffinerie und verringerter Gaslieferungen aus Russland hohe Sonderbelastungen. Den finanziellen Aufwand aus einem Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat bezifferte OMV auf insgesamt rund 200 Millionen Euro. Im Juni war es während einer Wasserdruckprüfung zu einem Schaden an der Außenhaut gekommen. Aktuell sei die Raffinerie zu etwa 20 Prozent ausgelastet.

TIKTOK

Nach dem Tod von zwei Kindern bei der "Blackout Challenge" haben ihre Eltern die Videoplattform Tiktok in den USA verklagt. "Tiktok muss für die Verbreitung tödlicher Inhalte an die beiden Mädchen zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte der Anwalt Matthew Bergman. Bei der "Blackout Challenge" geht es darum, sich bis zur Ohnmacht zu würgen - ein achtjähriges Mädchen aus Texas sowie eine Neunjährige aus Wisconsin waren im vergangenen Jahr bei dem Würgespiel ums Leben gekommen.

WIENERBERGER

Der Baustoffkonzern weitet sein Aktienrückkaufprogramm zum zweiten Mal aus. Bis Ende September sollen nun bis zu 8,83 Millionen eigene Aktien für maximal 230 Millionen Euro zurückgekauft werden. Der bisherige Höchstbetrag lag bei 180 Millionen Euro.

