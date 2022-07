Ein Thermofenster, das die Abgasreinigung bei sehr hohen und bei niedrigen Temperaturen reduziert, ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Eine Ausnahme könnte gelten, wenn das Thermofenster nachweislich zum Schutz vor schweren Risiken für den Motor eingebaut werde, die eine Gefahr darstellten, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. Auch dann wäre eine Abschalteinrichtung aber unzulässig, wenn sie den Großteil des Jahres unter normalen Bedingungen laufe.

Singulus verschiebt Jahresabschlusses 2020 erneut

Die Singulus Technologies AG verschiebt erneut die Vorlage des testierten Jahresabschlusses 2020 und könnte in die Insolvenz rutschen. Die für den 23. Juli geplante Veröffentlichung des Jahresabschlusses werde verschoben, kündigte das Unternehmen an. Der zuständige Abschlussprüfer der KPMG könne das Testat nicht wie geplant erteilen.

SdK ruft Singulus-Anleiheinhaber zur Interessensbündelung auf

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) bietet Singulus-Anleiheinhabern für künftige Versammlungen eine kostenlose Stimmrechtsvertretung an. Singulus hatte aufgrund zahlreicher Schwierigkeiten in der Vergangenheit die Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 12 Millionen Euro zweimal verlängert. Die Anleihe könnte in Kürze durch die Anleihegläubiger außerordentlich gekündigt werden, nachdem die Gesellschaft nach wie vor keinen testierten Jahresabschluss für das Jahr 2020 vorgelegt hat.

Ericsson 2Q-Gewinn belastet durch höhere Kosten

Ericsson hat im zweiten Quartal unter dem Strich mehr verdient, aber die Markterwartungen deutlich verfehlt. Wie der schwedische Telekommunikationsausrüster mitteilte, wächst das 5G-Geschäft in Nordamerika und Europa weiterhin dynamisch.

OMV sichert sich zusätzliche Pipeline-Kapazitäten für Gastransport

Die OMV AG arbeitet an der Sicherstellung des Gastransports nach Österreich. Wie der Öl - und Gaskonzern mitteilte, hat er sich für das kommende Gas-Jahr ab dem 1. Oktober zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich über 40 TWh gesichert, was fast der Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs entspreche und die Lieferverpflichtungen des Konzerns in Österreich abdecke.

SAS: Pilotenstreik gefährdet Überleben des Unternehmens

Die Fluggesellschaft Scandinavian Airlines (SAS) sieht sich wegen des derzeitigen Streiks ihrer Piloten in ihrem Überleben bedroht. "Der Streik setzt den Erfolg des Chapter-11-Verfahrens und letztlich das Überleben des Unternehmens aufs Spiel", erklärte SAS-Chef Anko van der Werff am Donnerstag. Die finanziell angeschlagene Airline hat in den USA ein sogenanntes Chapter-11-Insolvenzverfahren beantragt, um sich vor ihren Gläubigern geschützt umzustrukturieren.

Swatch bekräftigt Jahresumsatzprognose trotz Gegenwind in China

Swatch hat im ersten Halbjahr trotz Gegenwinds in China den Umsatz gesteigert und sieht sich auf Kurs für die Umsatzprognose im Gesamtjahr.

Amazon will EU-Kartellverfahren mit Zugeständnissen beilegen

Amazon hat will zwei Kartellverfahren der Europäischen Union beilegen. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat Amazon den Kartellwächtern deshalb Zugeständnisse unterbreitet. Es geht dabei um die Nutzung der Daten von Verkäufern auf dem Amazon-Marktplatz.

Google wird in Italien Behinderung des Datenaustauschs vorgeworfen

Gegen Google wird in Italien wegen des Vorwurfs der Behinderung des Datenaustauschs mit Drittplattformen ermittelt. Die italienische Wettbewerbsbehörde teilte mit, dass Google den Datentransfer von seiner eigenen Plattform zu Weople, einer vom italienischen Startup-Unternehmen Hoda Srl betriebenen App, behindert hat.

JP Morgan verdient weniger und verfehlt Erwartungen

Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite in Milliardenhöhe haben bei der US-Bank JP Morgan im zweiten Quartal zu einem deutlichen Gewinnrückgang beigetragen. Sowohl das Ergebnis als auch die Einnahmen verfehlten die Erwartungen der Analysten.

Tesla verliert Führungskraft im autonomen Fahrprogramm

Tesla verliert einen wichtigen Manager, der einige der Programme für autonomes Fahren im Konzern leitete. Andrej Karpathy, Direktor für künstliche Intelligenz und Leiter des Autopilot-Vision-Teams des Unternehmens, verlässt Tesla. Dies gab er am Mittwochabend auf Twitter bekannt.

TSMC steigert Gewinn im zweiten Quartal deutlich

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hat im zweiten Quartal unter dem Strich dank höherer Umsätze und verbesserter Gewinnmargen deutlich mehr verdient.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2022 07:21 ET (11:21 GMT)