macht sich auf die Suche nach einem neuen Vorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, kehrt der im April krankheitsbedigt zunächst vorübergehend ausgeschiedene Vorstandssprecher Wilhelm Wellner nicht zurück, die Wiederbestellung sei "im besten gegenseitigen Einvernehmen" widerrufen worden. Auch der aktuelle Alleinvorstand Olaf Borkers habe sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Deutsche Euroshop gehört mittlerweile mehrheitlich den Investoren Oaktree und Cura.

HAWESKO

hat seine Beteiligung an dem tschechischen Weinhandelsunternehmen Global Wines & Spirits auf 80 Prozent aufgestockt. Die Hawesko Holding AG hielt nach eigenen Angaben bereits seit vielen Jahren eine Minderheitsbeteiligung an dem in Prag ansässigen Unternehmen und hat nun zum 1. Juli die Anteile vom tschechischen Mitgesellschafter Unimex Group übernommen. Der langjährige Mitgesellschafter und Geschäftsführer Tomas Otta erhöhte demnach seinen Anteil im Zuge der Transaktion auf 20 Prozent. Global Wines & Spirits s.r.o. setzt laut Hawesko mit einem starken B2B-Geschäft, 10 Filialen und E-Commerce im Jahr 22 Millionen Euro um.

HYPOPORT

ist im zweiten Quartal 2022 trotz des Zinsanstiegs und der Unsicherheit der Verbraucher über die weitere Zinsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung weiter gewachsen. Wie die Hypoport SE mitteilte, lag der Volumenanstieg der plattformbasierten Geschäftsmodelle in den ersten sechs Monaten erneut oberhalb des jeweiligen Marktumfeldes.

MUTARES

hat mit der Übernahme der Sirti Energia SpA die achte Akquisition in diesem Jahr getätigt. Wie die Private-Equity-Holding weiter mitteilte, gehört Sirti Energia mit Hauptsitz in Mailand in Italien zu den führenden Anbietern von Bau- und Instandhaltungsdienstleistungen auf dem Energie-Infrastrukturmarkt, und setzt mit ca. 400 Mitarbeitern rund 60 Millionen Euro um.

ACS / HOCHTIEF

Der Baukonzern Hochtief bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat hat Juan Santamaria Cases mit Wirkung zum 20. Juli zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) gewählt. Der 44-Jährige, der seit Mai auch CEO des Hochtief-Mutterkonzerns Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) ist, tritt damit die Nachfolge von Marcelino Fernandez Verdes an.

ALSTOM

hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt, zugleich aber den konjunkturellen Gegenwind durch rückläufige Aufträge zu spüren bekommen. Wie die Alstom SA mitteilte, legte der Umsatz im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022/23 um 8 Prozent auf 4 Milliarden Euro zu. Der Auftragseingang ging im gleichen Zeitraum jedoch um 13 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zurück.

ASTRAZENECA / DAIICHI

Die Pharmakonzerne Astrazeneca und Daiichi Sankyo haben eine erweiterte Zulassung für ihr Antiköper-Wirkstoff-Konjugat Enhertu erhalten. Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan) zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs darf in der Europäischen Union nun auch als Monotherapie bei metastasierten Patientinnen eingesetzt werden, die zuvor schon mindestens eine Behandlung erhalten haben, wie Astrazeneca mitteilte.

BOEING

steht laut informierten Personen kurz vor der Bekanntgabe einer Vereinbarung über den Verkauf einer Handvoll 787 Dreamliner an den Flugzeugvermieter AerCap Holdings NV. Die Konditionen des Geschäftes konnten nicht in Erfahrung gebracht werden, aber der Kauf könne bereits am Dienstag auf der Branchenmesse Farnborough International Air Show in der Nähe von London bekannt gegeben werden. Laut einer informierten Person wird die Zahl der bestellten Flugzeuge voraussichtlich im einstelligen Bereich liegen.

BOEING

hat von der Investmentgesellschaft 777 Partners einen Auftrag über 66 Maschinen des Typs 737 Max erhalten. Die Order enthält den Angaben von Boeing zufolge eine Festbestellung über 30 Flugzeuge vom Typ 737-8-200s. 777 Partners hat in die 737 Max investiert, um Billigfluggesellschaften wie die kanadische Flair Airlines und Bonza Airlines in Australien zu gründen.

DELTA

hat bei Airbus zwölf Flugzeuge des Typs A220-300 fest bestellt. Damit hat Delta Air Lines insgesamt 107 Maschinen aus der A220-Reihe bei dem europäischen Hersteller fest geordert - 45 A220-100 und 62 A220-300 -, wie die Airbus SE mitteilte. Die Maschinen werden mit GTF-Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet.

DIDI

droht eine Geldstrafe von umgerechnet mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Wie informierte Personen sagten, bereiten chinesische Behörden die Verhängung der Strafe derzeit vor, mit der eine einjährige Untersuchung der Cybersicherheitspraktiken des Unternehmens beendet werde.

EU / ILLUMINIA / GRAIL

Die EU-Wettbewerbsbehörde wirft den beiden Unternehmen Illumina Inc. and Grail LLC einen Verstoß gegen die EU-Fusionskontrollvorschriften vor. Beide US-Unternehmen hätten ihre geplante Übernahme bereits umgesetzt, während die Prüfung der EU-Kommission noch lief. Eine entsprechende Mitteilung der Beschwerdepunkte sei am Dienstag an die Unternehmen verschickt worden.

JOHNSON & JOHNSON

hat im zweiten Quartal 2022 zwar mehr verdient als erwartet, seine Jahresprognose aber zusammengestrichen. Mit einem Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von 2,59 Dollar je Aktie übertraf Johnson & Johnson im Zeitraum April bis Juni den auf 23,8 Milliarden bzw 2,54 Dollar je Aktie lautenden Analystenkonsens. Vor einem Jahr hatte Johnson & Johnson 23,3 Milliarden Dollar umgesetzt und bereinigt 2,48 Dollar je Anteilsschein verdient. Der Nettogewinn fiel im Berichtsquartal auf 4,81 Milliarden bzw 1,80 Dollar je Aktie von 6,28 Milliarden bzw 2,35 Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist.

TESLA

Der Bundesverband der deutschen Verbraucherzentralen hat den US-Elektroautobauer Tesla verklagt: Der Verband begründete die Klagen mit "irreführenden Aussagen" des Autokonzerns zur CO2-Ersparnis durch den Kauf seiner Autos und mit Datenschutzbedenken bei der Nutzung eines so genannten Wächtermodus zur Umgebungsüberwachung. Die Klagen seien beim Landgericht in Berlin eingereicht worden, teilte der Verband in der Hauptstadt mit.

VOLVO GROUP

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo AB hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Margen verbessert. Trotz höherer Kosten im Zusammenhang mit Lieferkettenunterbrechungen und Materialien sei es möglich gewesen, diese durch proaktive Preisgestaltung abzufedern, sagte CEO Martin Lundstedt.

