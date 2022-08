Aurelius kauft JD Sports britischen Einzelhändler Footasylum ab

Der Finanzinvestor Aurelius übernimmt vom britischen Einzelhandelskonzern JD Sports dessen auf Streetwear und Sportbekleidung spezialisierte Kette Footasylum. Das Unternehmen mit 63 Filialen und sieben Online-Outlets wird dabei mit rund 45 Millionen Euro bewertet, teilte die Private-Equity-Gesellschaft mit.

Hella-AR-Chef Klaus Kühn legt Amt nieder

Der Autozulieferer Hella verliert Aufsichtsratschef Klaus Kühn. Wie das mittlerweile zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehörende Unternehmen mitteilte, wird Kühn seinen Posten mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. September "aus persönlichen Gründen" niederlegen.

Medios verpflichtet Vorstandschef Gärtner bis Anfang 2025

Medios verlängert den Vertrag mit Vorstandschef Matthias Gärtner vorzeitig bis Ende Januar 2025. Eine entsprechende Entscheidung des Aufsichtsrates teilte jetzt das auf Arzneimittel für chronische und seltene Erkrankungen spezialisierte Pharmaunternehmen in Berlin mit.

Stabilus erhöht Umsatzprognose nach kräftigem Wachstum im 3. Quartal

Der Gasfederhersteller Stabilus hat sein Wachstum im dritten Geschäftsquartal beschleunigt und die Umsatzprognose angehoben. Zu dem zweistelligen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis trugen insbesondere die Regionen Americas und Asien-Pazifik (APAC) bei, unterstützt durch starkes globales Wachstum in der Geschäftseinheit Automotive Powerise.

Wacker Neuson verdoppelt Volumen seiner Kreditlinien

Wacker Neuson hat neue, langfristige Kreditlinien mit seinen Hausbanken vereinbart und dabei das bisherige Volumen auf 300 Millionen Euro verdoppelt. Der neue Club Deal biete attraktive Konditionen, teilte das Unternehmen in München mit. Bei der Inanspruchnahme sei Wacker Neuson variabel.

Bodenpersonal auf mehreren deutschen Flughäfen bekommt deutlich mehr Lohn

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich mit Abfertigungsunternehmen auf mehreren Flughäfen auf "sehr gute" Tarifergebnisse für das Bodenpersonal geeinigt. Die insgesamt mehr als 6.000 Beschäftigten würden bis zu 26 Prozent mehr Lohn bekommen, teilte Verdi am Montag mit. Mit der Lufthansa verhandelt die Gewerkschaft ab Mittwoch in der dritten Runde über mehr Geld für die rund 20.000 am Boden Beschäftigten.

Erste Group bestätigt nach solidem Halbjahr die Prognose

Die Erste Group hat im ersten Halbjahr von Zinserhöhungen in Osteuropa und einem Wachstum des Kreditvolumens bei geringen Risikokosten profitiert. Die Renditeerwartung für das Gesamtjahr bestätigte die österreichische Bank.

Französische Bahn und DWS trennen sich von Lok-Leasingfirma

Die französische Bahngesellschaft SNCF und der deutsche Vermögensverwalter DWS wollen sich von der Lokomotiven-Leasinggesellschaft Akiem trennen. Derzeit liefen exklusive Verkaufsgespräche mit dem kanadischen Vermögensverwalter Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ), teilte die SNCF am Montag mit. Die französische Bahn und die zur Deutschen Bank gehörende DWS Gruppe sind bislang zu jeweils 50 Prozent an Akiem beteiligt.

Heineken übertrifft im Halbjahr Erwartungen und warnt vor Kostendruck

Der Brauereikonzern Heineken hat im ersten Halbjahr dank Maßnahmen zur Abmilderung des Inflationsdrucks auf die Kostenbasis mehr verdient als erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das Ziel für das kommende Jahr passte die Heineken NV derweil an, und prognostiziert für 2023 nicht mehr die Marge sondern das Wachstum des bereinigten operativen Gewinns.

Vinci erwirbt knapp 30% an mexikanischem Flughafenbetreiber OMA

Der französische Baukonzern Vinci beteiligt sich mit knapp 30 Prozent an dem mexikanischen Flughafenbetreiber OMA. Wie die Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) am Sonntagabend mitteilte, hat das Fintech Advisory Inc. eine Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Vinci Airport SAS über den indirekten Verkauf von 29,9 Prozent des Aktienkapitals getroffen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2022 07:26 ET (11:26 GMT)