Gerresheimer investiert bis zu 94 Millionen Dollar in US-Standort

Der Verpackungshersteller Gerresheimer investiert bis zu 94 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Produktions-, Liefer- und Logistikkapazitäten für Glasfläschchen (Vials) in den USA. Die Fläschchen können laut Mitteilung bei Impfkampagnen unter anderem gegen Covid-19 eingesetzt werden. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, unterstützt die US-Regierung das Ausbauprogramm, das Teil des weltweiten Expansionsplans des Unternehmens ist, mit einer 70/30-Kostenbeteiligung.

Hamborner Reit bestätigt Jahresprognose 2022

Die Hamborner Reit AG ist trotz eines schwierigen Umfeldes wie geplant durch das erste Halbjahr gekommen und hat die Jahresprognose bestätigt und konkretisiert. Nach der Veräußerung zahlreicher Immobilien in den vergangenen zwölf Monaten beliefen sich die Mieterlöse im Halbjahr auf 41,9 Millionen Euro und lagen damit 2,4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung der Mieterlöse wurde durch vertraglich festgelegte Mietanpassungen infolge der gestiegenen Inflation positiv beeinflusst.

Pbb hält trotz schwieriger Märkte an Jahresprognose fest

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat im zweiten Quartal ein stabiles Ergebnis erreicht und die Jahresprognose trotz eines schwieriger werdenden Marktumfeldes bekräftigt. Das Vorsteuerergebnis stieg im Quartal auf 65 Millionen Euro von 62 Millionen vor Jahresfrist.

Progress-Werk Oberkirch wächst im ersten Halbjahr

Die Progress-Werk Oberkirch AG hat dank einer hochlaufenden Serienproduktionen und Kostenreduzierungen Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert und die Jahresprognose vorerst bestätigt. Auch Preisanpassungen aufgrund gestiegener Materialpreise und die Abschwächung trugen dazu bei, dass der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf 258,1 Millionen Euro von 213,7 Millionen vor Jahresfrist stieg. Das EBIT wuchs auf 17 Millionen von 13,2 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Periodenergebnis von 10,7 (Vorjahr 8,8) Millionen Euro.

Scout24 steigert Gewinn in 2Q - angehobene Prognose bekräftigt

Die Scout24 SE hat im zweiten Quartal das Wachstum fortgesetzt und operativ sowie unter dem Strich mehr verdient. Die bereits am 4. August angehobene Jahresprognose nach starkem Wachstum im ersten Halbjahr bekräftigte der MDAX-Konzern. Im zweiten Quartal legte der Umsatz nach den endgültigen Zahlen um gut 14 Prozent auf 109,7 Millionen Euro zu, wie der Betreiber des Portals Immoscout24 mitteilte.

Talanx verlängert Mandat von CEO Leue vorzeitig bis Mai 2028

Der Versicherungskonzern Talanx hat das Mandat von CEO Torsten Leue vorzeitig bis Mai 2028 verlängert. Wie die Talanx AG mitteilte, ist der Beschluss des Aufsichtsrats am Dienstag erfolgt. Leue steht seit Mai 2018 an der Spitze des Hannoveraner Konzerns, der im MDAX notiert ist. Talanx veröffentlicht am Mittwoch die Ergebnisse für das zweite Quartal.

Wacker Neuson verdient in 2Q weniger - Margenziel gesenkt

Wacker Neuson hat im zweiten Quartal trotz steigender Umsätze weniger verdient und eine Verschlechterung der Margen verzeichnet. Gründe seien die anhaltend schwierige Lieferkettensituation und weiter hohe Kosten für Material, Energie und Logistik. Wie der Münchener Baugerätehersteller mitteilte, ist er nun für das Gesamtjahr etwas weniger optimistisch bei der operativen Gewinnmarge (EBIT-Marge): Er sieht diese nun in der Spanne 9,0 und 10,0 Prozent anstatt 9,0 bis 10,5 Prozent. Die Umsatzprognose bestätigte der im SDAX notierte Konzern.

Tesla verkauft wegen Werks-Umrüstung weniger Autos in China im Juli

Der Elektroautohersteller Tesla hat im Juli in China eine geplante Auszeit genommen, um sein Montagewerk in Schanghai aufzurüsten. Das zeigte sich in den Absatzzahlen im größten Automarkt der Welt. Nach Angaben der Chinese Passenger Car Association (CPCA) lieferte Tesla im Juli 28.217 Fahrzeuge aus seinem chinesischen Werk aus, ein Rückgang gegenüber dem Rekordwert von 78.906 Fahrzeugen im Juni. Fast 20.000 Fahrzeuge wurden exportiert und etwa 8.500 an chinesische Kunden ausgeliefert.

