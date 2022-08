Die Bechtle AG hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt. Der Gewinn nach Steuern stieg im Zeitraum April bis Juni um 10,8 Prozent auf 63,6 Millionen Euro. Je Aktie waren es 0,50 (Vj: 0,46) Euro. Für das laufende Jahr zeigt sich Bechtle weiter optimistisch und bekräftigte seine Prognose eines deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstiegs bei einer gleichzeitig stabilen Vorsteuer-Marge.

Neuer Bilfinger-Chef will mit Strategieanpassung Marge steigern

Mit einer verbesserten Strategie will der neue Bilfinger-Vorstandschef Thomas Schulz den Industriedienstleister rentabler machen. Dazu sei ein interner Prozess der Weiterentwicklung gestartet worden, sagte der Manager bei Vorlage der Halbjahreszahlen. Geschäftsmodelle sollten dazu geschärft, Innovation vorangetrieben und die Kundenansprache verbessert werden. "Unser Anspruch ist nachhaltiges profitables Wachstum", erklärte Schulz. "Wir wollen stärker als der Markt wachsen und unsere Marge deutlich verbessern."

Cancom verdient in 2Q weniger und sieht Umsatz-Trendwende

Der IT-Dienstleister Cancom hat im zweiten Quartal bei etwas niedrigeren Umsätzen weniger verdient. Für die weitere Umsatz-Entwicklung zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Der Konzern-Umsatz lag bei 298,8 (Vorjahr 303,6) Millionen Euro bei einem EBITDA von 24,7 (27) Millionen Euro. Der Nettogewinn fiel auf 8,9 (11,9) Millionen Euro. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im Quartal bei minus 49,8 Millionen Euro, gegenüber minus 19,0 Millionen im Vorjahr, und spiegelt laut Mitteilung weiterhin die Folgen der eingeschränkten Lieferbarkeit von IT-Komponenten wider.

Deutsche Beteiligungs AG rutscht in die Verlustzone

Die Deutsche Beteiligungs AG ist in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahr 2021/22 von der Kapitalmarktentwicklung belastet worden und hat rote Zahlen geschrieben. Das Unternehmen schloss den Neunmonatszeitraum per Ende Juni nach eigenen Angaben mit einem Konzernverlust von 78,3 Millionen Euro ab, nachdem vor einem Jahr noch ein Gewinn von 131,2 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte. Im dritten Geschäftsquartal lief ein Verlust von 42,5 Millionen Euro auf nach einem Gewinn von 58,0 Millionen Euro im Vorjahr.

Deutz lässt die Jahresprognose trotz guter 6 Monate unter Vorbehalt

Der Motorenhersteller Deutz ist trotz Schwierigkeiten gut durch das erste Halbjahr gekommen. Die Kölner belassen ihren Ausblick wegen der bestehenden Unsicherheiten dennoch unter Vorbehalt. "Trotz Ausbruch des Ukraine-Krieges haben wir ein Umsatzplus von rund 21 Prozent auf 930,4 Millionen Euro erzielt. Gleichzeitig konnten wir unsere bereinigte Ergebnismarge um 2,4 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent steigern. Diesen Aufwärtstrend wollen wir nachhaltig fortsetzen, denn bis zum Erreichen unseres angestrebten Zielkorridors liegt noch ein gutes Stück des Weges vor uns", sagte Konzernchef Sebastian Schulte und ergänzte, dass der Auftragsbestand per Ende Juni mit über einer dreiviertel Milliarde Euro auf einem sehr hohen Niveau gelegen habe.

Eckert & Ziegler verdient im Halbjahr netto weniger

Eckert & Ziegler hat in den ersten sechs Monaten nach den endgültigen Zahlen den Umsatz gesteigert, aber unter dem Strich weniger verdient. Wie die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG mitteilte, sank im Halbjahr der den Aktionären zuzurechnende Gewinn auf 15,4 (22,2) Millionen Euro, bzw je Aktie auf 0,74 Euro von 1,07 Euro. Der Vorsteuergewinn ging um 17 Prozent auf 23,9 Millionen Euro zurück. Den Umsatz steigerte der SDAX-Konzern auf 106,8 Millionen Euro von 89,5 Millionen.

GFT Technologies hebt Jahresprognose leicht an

Die GFT Technologies SE hat nach kräftigem Wachstum im ersten Halbjahr und angesichts der weiter gestiegenen Nachfrage ihre Prognose für das Gesamtjahr 2022 leicht erhöht. Das IT-Unternehmen plant für das laufende Jahr nun mit einem Umsatzwachstum um 29 Prozent auf rund 730 Millionen Euro. Beim bereinigten EBITDA geht das SDAX-Unternehmen von einem Anstieg um 25 Prozent auf rund 81 Millionen Euro aus. Das Vorsteuerergebnis soll sich um 50 Prozent auf rund 60 Millionen Euro erhöhen.

Grammer bestätigt Ausblick unter Vorbehalt und schreibt Verlust

Der Sitzhersteller Grammer ist im ersten Halbjahr trotz Umsatzsteigerungen operativ in die Verlustzone gerutscht. Der Ausblick auf das Gesamtjahr hat Bestand, steht wegen des unsicheren Umfelds aber unter Vorbehalt. Grammer steigerte den Umsatz in den ersten sechs Monaten trotz der makroökonomischen Herausforderungen um 6,4 Prozent auf 1,035 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag der Umsatz um 2,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Rückgänge in China wurden durch das Geschäft in Europa und Amerika kompensiert.

Grenke bestätigt nach Wachstum Jahresprognose

Das Leasingunternehmen Grenke hat seinen Gewinn im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Der Konzerngewinn nach Steuern erhöhte sich um 14,6 Prozent auf 20,9 Millionen Euro. Das Neugeschäft wuchs um 37 Prozent auf 792,6 Millionen Euro. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und den Ausblick auf 2024.

Hapag-Lloyd profitiert von hohen Frachtraten

Die Reederei Hapag-Lloyd hat trotz einer Transportmenge nur auf Vorjahresniveau Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Dank der hohen Frachtraten trauen sich die Hamburger - wie im Juli angekündigt - ein besseres Ergebnis im Gesamtjahr zu als bislang in Aussicht gestellt.

Helma traut sich trotz Rekord nur unteren Rand der Prognosespanne zu

Die Helma Eigenheimbau AG hat im ersten Halbjahr zwar "Rekordwerte bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis" erzielt. Im Gesamtjahr traut sich das Unternehmen aber nur das Erreichen des unteren Endes der Prognosespanne zu.

Jost bestätigt dank Wachstum Jahresprognose

Die Jost Werke AG hat im zweiten Quartal Umsatz und bereinigtes EBIT gegenüber dem starken Vorjahr gesteigert, auch wenn der Nutzfahrzeugzulieferer die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die wirtschaftliche Lage in Europa gespürt hat. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bestätigte das Unternehmen.

Knorr-Bremse erhält Ausrüstungsauftrag von Alstom

Knorr-Bremse hat vom Zughersteller Alstom einen Auftrag zur Ausrüstung von 130 Coradia-Stream-Regionalbahnen mit Bremssystemen sowie Einstiegs-, Klima- und Sanitärsystemen erhalten. Der Auftrag hat für Knorr-Bremse nach Unternehmensangaben ein Volumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und enthält eine Option über weitere 100 Fahrzeuge. Wie der MDAX-Konzern hinzufügte, ist es für ihn der bisher größte Auftrag über Systeme für Züge, die vom Bundesland Baden-Württemberg beauftragt wurden, und in Europa der erste Großauftrag über Sanitärsysteme für die im vergangenen Jahr übernommene Marke Evac.

Luxemburger Holding kauft Grünen Punkt

Die Luxemburger Holding Circular Recycling hat die Duales System Holding übernommen - und damit die GmbH "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland", die gebrauchte Verkaufsverpackungen sammelt und verwertet. Zu der Gmbh gehören auch zwei Werke, die aus Kunststoffabfällen aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne Rezyklate für die Kunststoff- und Verpackungsindustrie herstellen. Circular Recycling will das Geschäft "durch die Einführung des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen in großem Maßstab in Deutschland ergänzen".

Medios will nach Rekord oberes Ende der Prognosespanne erreichen

Die Medios AG will nach guten sechs Monaten nun das obere Ende der eigenen Jahresprognose erreichen. Im Zeitraum von Januar bis Juni stieg der Umsatz um 24,8 Prozent auf 792,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 55,9 Prozent auf 28,5 Millionen Euro. Damit erreichten Umsatz und Ergebnis neue Höchstwerte. Beide operativen Segmente trugen sowohl zum Umsatz- als auch zum Ergebniswachstum bei.

MLP erzielt im 2. Quartal stabiles EBIT und bestätigt Prognose

Der Finanzvertrieb MLP hat im zweiten Quartal bei gestiegenen Erlösen ein stabiles operatives Ergebnis erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die MLP SE trotz zusätzlicher Belastungen der Wirtschaft sowie gestiegener Risiken in den Märkten.

OHB steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick bestätigt

Die OHB SE hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Bremer Raumfahrtkonzern profitierte dabei vor allem von der guten Entwicklung in den Segmenten Space Systems und Aerospace. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Prosiebensat1 senkt Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2022

Die Prosiebensat1 Media SE ist nach einem stabilen zweiten Quartal angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds für das Gesamtjahr pessimistischer geworden. Zudem fallen durch den Verkauf des US-Produktionsgeschäfts der Red Arrow Studios zum 1. Juli 2022 die entsprechenden Umsatz- und Ergebnisbeiträge weg. Vor diesem Hintergrund plant der MDAX-Konzern für das laufende Jahr nun nur noch mit einem Konzernumsatz von rund 4,375 (Vorjahr angepasst 4,333) Milliarden Euro mit einem Spielraum von 75 Millionen nach oben oder unten. Für das bereinigte EBITDA erwartet Prosieben nun rund 805 (833) Millionen plus/minus 25 Millionen Euro.

SAF-Holland hebt nach starkem Halbjahr Prognose an

Die SAF-Holland SE hat nach einem rasanten Wachstum im ersten Halbjahr die Jahresprognose angehoben. Die Nachfrage nach Achs- und Federungssystemen sowie Sattelkupplungen sei in drei Regionen sehr stark, der Umsatz sei deshalb in den ersten sechs Monaten um 27 Prozent auf 773,3 Millionen Euro gestiegen.

Salzgitter bestätigt nach gutem Halbjahr Prognose 2022

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 11, 2022 07:21 ET (11:21 GMT)