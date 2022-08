hat im zweiten Quartal trotz der widrigen Marktbedingungen Umsatz- und Gewinn verbessert. Zwar war die Zahl der aktiven Kunden rückläufig, dafür bestellten die Kunden häufiger und zu einem höheren Nettowarenwert (NMV). Nachdem die Gesellschaft nach dem ersten Quartal wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine noch keinen Ausblick gewagt hat, sieht sich GFG nun dafür in der Lage.

HELLA

blickt trotz Umsatz- und Gewinneinbußen im abgelaufenen Geschäftsjahr optimistisch auf die kommenden Monate. Das Unternehmen, das mittlerweile zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehört, hat 2021/2022 allein im Automotive-Geschäft Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Milliarden Euro akquiriert, so viel wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Besonders in Bereichen wie Radartechnologie, Batteriemanagementsysteme oder digitales Licht sei die Nachfrage hoch.

HAMBURG COMMERCIAL BANK

hat im ersten Halbjahr den Gewinn gesteigert und dabei von einer gestiegenen Profitabilität sowie moderaten Sondereffekten im Steuerergebnis profitiert. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde angehoben.

SAF-HOLLAND

nach seinem Übernahmeangebot für den Bremssystem-Hersteller Haldex mehr als 93 Prozent an dem schwedischen Unternehmen. Bis zum Ende der Annahmefrist am 16. August wurden SAF insgesamt 33.234.834 Aktien angedient, dies entspricht einem Anteil von ca. 68,35 Prozent der ausstehenden Aktien, wie das Unternehmen mitteilte. Weitere 25 Prozent hat SAF auf anderem Weg vor der Offerte und während des Angebotszeitraums erworben.

SLM SOLUTIONS

hat im zweiten Quartal 2022 von der Fertigstellung der ersten NXG XII 600-Produktionssysteme und dem weiteren Wachstum im After-Sales-Geschäftssegment profitiert und auf EBITDA-Basis einen Gewinn geschrieben. Das Ergebnis hat zudem von positiven Wechselkurseffekten und einem Einmaleffekt im Zusammenhang mit der Auflösung einer Rückstellung profitiert. Die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wurde bekräftigt.

TAKKT

sucht einen Nachfolger für seinen Finanzvorstand Claude Tomaszewski. Der CFO habe den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er seinen noch bis Ende Oktober 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern wird, teilte die Takkt AG mit. Der Aufsichtsrat arbeite nun gemeinsam mit Tomaszewski an einer geregelten Übergabe. Angestrebt werde eine Nachfolgelösung in diesem Jahr. Bis dahin werde Tomaszewski seine Aufgaben als Finanzvorstand der Takkt AG unverändert wahrnehmen.

MVV ENERGIE

hat eine Vereinbarung über den vollständigen Verkauf ihrer tschechischen Aktivitäten unterzeichnet. Käuferin ist der Infrastrukturinvestor Cube Infrastructure Managers, wie der Energiekonzern mitteilte.

ZUR ROSE

hat im ersten Halbjahr 2022 besonders in Deutschland einen Umsatzrückgang verbucht und ihren Unternehmensverlust ausgeweitet. Dank des eingeleiteten Break-even-Programms sowie eines positiven Sondereffektes konnte Europas größte Versandapotheke mit den Marken Zur Rose und Docmorris den bereinigten EBITDA-Verlust etwas eindämmen und bekräftigte den Ausblick.

