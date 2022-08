Der Essenslieferdienst verkauft seinen Anteil von rund 33 Prozent an der brasilianischen Lieferplattform iFood für bis zu 1,8 Milliarden Euro an den Investor Prosus. Von dem Kaufpreis werden 1,5 Milliarden Euro in bar bei Abschluss der Transaktion fällig. Die Zahlung von bis zu 300 Millionen Euro hängt von der Entwicklung des Online-Lebensmittelliefergeschäftes in den nächsten zwölf Monaten ab, wie Just East Takeaway.com mitteilte. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

Nach dem Zugunglück im bayerischen Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen Anfang Juni hat die Deutsche Bahn (DB) bundesweit rund 200.000 Betonschwellen eines bestimmten Bautyps und Herstellers überprüft. Erste vorläufige Erkenntnisse aus technischen Gutachten unabhängiger Prüfinstitute legten nun den Verdacht nahe, dass ein Herstellerfehler vorliege, teilte die Bahn am Freitag mit. Die Schwellen wiesen teilweise Unregelmäßigkeiten in der Materialbeschaffenheit auf.

Angesichts einer Sicherheitslücke ruft der US-Technikkonzern Apple zu Softwareupdates auf iPhones, iPads und Mac-Computern auf. Hacker könnten über die Schwachstelle die Kontrolle der Geräte übernehmen und auf Daten zugreifen, teilte Apple mit. Demnach könnte die Sicherheitslücke bereits aktiv ausgenutzt worden sein. Nähere Angaben dazu machte das Unternehmen nicht. Betroffen sind laut Apple das iPhone 6s und spätere Modelle sowie Modelle des iPads und von Mac-Computern. Apple rät Nutzern, die Betriebssysteme betroffener iPhones und iPads zu aktualisieren.

hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient, was unter anderem auf niedrigere Einnahmen aus dem Smartphone-Geschäft zurückzuführen ist. Wie der chinesische Hersteller von Unterhaltungselektronik mitteilte, fiel der Nettogewinn auf 1,39 Milliarden chinesische Yuan (201,9 Millionen Euro), verglichen mit 8,27 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um 20 Prozent auf 70,17 Milliarden Yuan.

