traut sich nach guten Geschäften im ersten Halbjahr und wegen der Übernahme der Berlin Hyp für 2022 mehr zu als bisher und zwar ein Ergebnis vor Steuern von über 1 Milliarde Euro. Bislang hatte die LBBW einen Gewinn im mittleren dreistelligen Millionenbereich angepeilt.

EASYJET

Harald Eisenacher, Detlef Trefzger und Ryanne van der Eijk werden ab September als nicht-geschäftsführende Direktoren in den Board berufen.

JOHNSON & JOHNSON

hat den ehemaligen CEO des Gesundheitsdienstleisters CVS Health, Larry Merlo, zum designierten nicht-geschäftsführenden Chairman seines neuen Consumer-Health-Geschäftes bestellt.

RICHEMONT

trennt sich von seiner Mehrheit am italienischen E-Commerce-Unternehmen Yoox-Net-A-Porter (YNAP) und hat auch eine spätere Verkaufsoption für den kompletten Rest vereinbart. 47,5 Prozent der YNAP-Anteile übernimmt Farfetch, ein auf Designermode spezialisierter Online-Marktplatz, weitere 3,2 Prozent ein Investmentvehikel des in Dubai ansässigen Investors Mohamed Alabbar. Richemont bekommt von Farfetch im Gegenzug 53 bis 58,5 Millionen eigene Aktien, was etwa 12 bis 13 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Richemont und YNAP können künftig auch die Farfetch-Plattform als Vertriebskanal nutzen.

APPLE

will die Produktion seines neuen iPhones in Indien nach Angaben informierter Kreise früher starten als bei Vorgängermodellen. Offenbar will der Smartphone-Riese seine Gerätefertigung zu Lasten von China ankurbeln, wo coronabedingte Lockdowns und geopolitische Spannungen die Risiken für ausländische Unternehmen deutlich erhöht haben.

MARK ZUCKERBERG /META PLATFORMS

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und Meta-Chef Mark Zuckerberg haben im Zusammenhang mit Metas geplanter Übernahme eines kleinen Virtual-Reality-Unternehmens eine Einigung erzielt. Die FTC wird aus einer im vergangenen Monat eingereichten Wettbewerbsklage herausnehmen, die darauf abzielt, Meta Platforms am Kauf des Virtual-Reality-Startups Within Unlimited zu hindern. Im Gegenzug stimmte Zuckerberg zu, Within Unlimited und dessen Fitness-App namens Supernatural weder persönlich noch über andere von ihm kontrollierte Unternehmen zu erwerben.

XPENG

Der chinesische Elektroautohersteller hat im zweiten Quartal einen unerwartet hohen Verlust eingefahren und eine konservative Umsatzprognose für das dritte Quartal abgegeben. XPeng verzeichnete einen Nettoverlust von 2,70 Milliarden Yuan (rund 396 Millionen Euro), nach einem Verlust von 1,19 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten nur mit 1,89 Milliarden Yuan gerechnet.

