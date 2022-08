Die Dekabank hat den Gewinn im ersten Halbjahr fast verdreifacht. Das sogenannte Wirtschaftliche Ergebnis kletterte auf 971 Millionen Euro von 343 Millionen im Vorjahr und übertraf damit das Jahresziel von etwa 550 Millionen Euro deutlich. Neben einer guten Geschäftsentwicklung waren dafür vor allem positive Bewertungseffekte der Credit Spreads verantwortlich, die für die Bewertung der eigenen Emissionen herangezogen werden, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen erklärte. Vor Bewertungseffekten verbuchte die Dekabank ein Wirtschaftliches Ergebnis von 556 Millionen Euro.

DWS erweitert mit KBAM-Allianz Geschäft in Südkorea

Der deutsche Vermögensverwalter DWS will in Zusammenarbeit mit der südkoreanischen KB Asset Management (KBAM) sein stark wachsendes Geschäft in dem ostasiatischen Land ausbauen. Eine jetzt geschlossene strategische Allianz der Frankfurter mit KBAM soll unter anderem dafür sorgen, dass KBAM-Anleger in ETFs der DWS-Gruppe investieren können, wie es in einer Mitteilung von DWS heißt.

Evotec erwirbt Central Glass Germany für 1 Euro

Evotec verstärkt sich über eine kleine Akquisition im Bereich klinische und kommerzielle Wirkstoffproduktion. Wie der Hamburger MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, erwirbt er die Central Glass Germany GmbH vom japanischen Chemieunternehmen Central Glass Co. Ltd. Der Kaufpreis beträgt 1 Euro, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte.

Fielmann reduziert 2Q-Nettogewinn um ein Viertel

Fielmann hat im zweiten Quartal unter dem Strich den Gewinn um ein Viertel reduziert. Bei einer moderaten Umsatzsteigerung machten sich höhere Kosten unter anderem für Material und Personal bemerkbar.

Stada wächst deutlich profitabel - Schub von Sanofi-Produkten

Stada ist im ersten Halbjahr deutlich profitabel gewachsen. Der von Finanzinvestoren geführte Arzneimittelkonzern veröffentlichte ein um Währungsschwankungen und Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 386,5 Millionen Euro - ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 21,9 Prozent - 1,5 Punkte mehr als im Vorjahr.

Astrazeneca erhält für Krebs-Medikament Zulassung in Japan

Die Astrazeneca plc hat für das Krebsmedikament Lynparza nach positiven Phase-3-Ergebnissen in Japan eine Zulassung für die Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium erhalten.

Texas setzt Blackrock, UBS und BNP Paribas auf schwarze Liste

Der US-Bundesstaat Texas hat eine Reihe von Finanzunternehmen und Fonds wegen angeblichen Boykotts der Industrie für fossile Brennstoffe auf eine schwarze Liste gesetzt. Die texanische Steueraufsicht (Texas Comptroller of Public Accounts) in Person von Glenn Hegar veröffentlichte am Mittwoch eine Liste von 10 Finanzunternehmen und fast 350 Investmentfonds, darunter auch Blackrock, UBS Group und BNP Paribas.

CRH profitiert von starker Nachfrage und hebt Prognose an

Der irische Baustoffkonzern CRH hat im ersten Halbjahr von positiver Nachfrage und geschäftlichen Fortschritten in Nordamerika und Europa profitiert und seinen Gewinn deutlich gesteigert. Auch in der zweiten Jahreshälfte will das Unternehmen mehr verdienen als im Vorjahr.

Fortum schreibt wegen Uniper Verlust von 7,9 Mrd EUR

Der finnische Energieversorger Fortum hat im ersten Halbjahr einen kräftigen Verlust verbucht. Belastet wurde das Ergebnis vor allem von den heftigen Verlusten der deutschen Tochter Uniper.

IPO/Novartis will Sandoz abspalten und an die Börse bringen

Novartis will seine Generika- und Biosimilars-Division Sandoz ausgliedern und als eigenständiges Unternehmen in der Schweiz an die Börse bringen. Dieser Schritt soll es Novartis ermöglichen, sich auf die Entwicklung neuer Medikamente zu konzentrieren.

Rolls-Royce-gestützte Reaction Engines plant London IPO - Medien

Das britische Luft- und Raumfahrtunternehmen Reaction Engines plant nach einem Bericht von Sky News einen Börsengang in London, womöglich schon 2024. Angestrebt werde dabei eine Bewertung von 1 bis 2 Milliarden Pfund, zitiert der Sender aus einer Investorenpräsentation. Den Anteilseignern habe Reaction Engines angekündigt, man werde in etwa 18 Monaten Geld einsammeln, um den Weg für eine öffentliche Platzierung von Aktien zu ebnen, berichtet Sky News weiter.

Veolia muss aus Wettbewerbsgründen drei britische Geschäfte abgeben

Veolia Environnement muss sich im Zuge der Übernahme von Suez von drei seiner Geschäftsbereiche im Vereinigten Königreich trennen. Die britische Kartellbehörde CMA äußerte nach einer Untersuchung wettbewerbsrechtliche Bedenken.

Sammel-Schadenersatzklage gegen Unitedhealth nun um CFO erweitert

Eine Schadenersatz-Sammelklage gegen den US-Krankenversicherer Unitedhealth ist nun um eine Klage gegen Finanzchef John Rex erweitert worden. Wie aus der am Mittwoch eingereichten Klage hervorgeht, wird dem CFO vorgeworfen, er habe Geschäftsinteressen in den Vordergrund gestellt und Informationen darüber, dass der betriebliche Altersvorsorgeplan des Unternehmens aus Zielfonds mit schlechter Performance bestand, ignoriert. Damit habe Rex seine Sorgfaltspflicht gegen über den Teilnehmern des Altersvorsorgeplans verletzt und dazu beigetragen, dass diese mehr als 100 Millionen US-Dollar an Altersvorsorge verloren.

Sony erhöht Preisempfehlung für Playstation 5 - nicht in den USA

Sony will seine unverbindliche Preisempfehlung für seine Playstation 5 in verschiedenen Märkten weltweit erhöhen - allerdings nicht in den USA. Mit diesem Schritt reagiert der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern nach eigenen Angaben auf die aktuelle Kosteninflation sowie ungünstige Währungstrends.

