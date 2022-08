hat nach dem Pilotenstreik im Juli und deshalb rund 4.000 ausgefallenen Flügen im abgelaufenen Quartal einen höheren Verlust eingeflogen als im Vorjahr. Unter Verweis auf die herrschenden globalen Unsicherheiten äußerte sich SAS zurückhaltend mit Blick auf die kommende Wintersaison.

T-MOBILE US

Kunden von T-Mobile US sollen künftig auch an abgelegenen Orten in Nationalparks oder auf großen Seen telefonieren und Daten übertragen können, wo es keinen Empfang mit klassischem Mobilfunk gibt. Die US-Tochter der Deutschen Telekom schloss dazu eine Vereinbarung mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von US-Milliardär Elon Musk .

TOTALENERGIES

hat Spekulationen, nach denen er an der Produktion von Kerosin für die russische Armee über die Partnerschaft mit dem Gasproduzenten Novatek beteiligt ist, zurückgewiesen. Die französische Tageszeitung Le Monde hatte geschrieben, dass Totalenergies bei der Versorgung des russischen Militärs mit Gaskondensaten für Flugzeugtreibstoff möglicherweise seine Hand mit im Spiel hat.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2022 07:26 ET (11:26 GMT)