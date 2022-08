will ihren Bereich IT-Security ausbauen und das bereits vorhandene Team durch Neueinstellungen und ein eigenes Qualifizierungsprogramm verdoppeln. Bechtle wolle die Ressourcen bei der IT-Security in allen Bereichen erweitern, dazu zählten unter anderem Cloud-, Application-, Datacenter-, Infrastruktur- und Perimeter. Derzeit seien über 200 Stellen in der DACH-Region ausgeschrieben.

WINTERSHALL DEA / EQUINOR

Wintershall Dea will zusammen mit Equinor eine technische und kommerzielle Speicherlösung für das Treibhausgas CO2 unter der Nordsee entwickeln (Carbon Capture and Storage - CCS). Eine rund 900 Kilometer lange Pipeline soll dazu Norddeutschland mit den Speicherstätten in Norwegen verbinden.

ENGIE

bekommt ab sofort noch weniger Erdgas aus Russland. Der französische Versorger ist nach eigenen Angaben vom russischen Gazprom-Konzern informiert worden, noch im Laufe des Tages werde die Lieferung gedrosselt. Es gebe Unstimmigkeiten bei der Anwendung von Verträgen.

SANOFI

Der Pharmakonzern kann auf eine schnelle US-Zulassung seines Hämophilie-Medikaments Efanesoctocog Alfa hoffen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA eine prioritäre Prüfung des Arzneimittels genehmigt. Die FDA will eine Entscheidung über die Zulassung am 28. Februar 2023 bekanntgeben.

TWITTER

Die Anwälte von Elon Musk haben Twitter erneut schriftlich eine Kündigung für die 44 Milliarden Dollar teure Übernahmevereinbarung geschickt, die der US-Milliardär mit der Kurznachrichtenplattform vereinbart hatte. Musk beruft sich darin auf Anschuldigungen des ehemaligen Twitter-Sicherheitschefs Peiter Zatko. Das Unternehmen hatte die erste Vertragskündigung Musks von Anfang Juli zwischenzeitlich mit einer Gegenklage beantwortet.

KNORR BREMSE

darf die alleinige Kontrolle über das bisher gemeinsam mit Bosch geführte europäische und japanische Nutzfahrzeuggeschäft übernehmen. Die EU-Kommission hat die Übernahme der Anteile an den Gemeinschaftsunternehmen Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge und Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems Japan genehmigt, wie die Behörde mitteilte. Der Deal führe zu keinen bedeutenden Änderungen der Marktstruktur und werde deshalb keine Wettbewerbsbedenken auf.

BAIDU

Der chinesische Suchmaschinenanbieter hat im zweiten Quartal einen Gewinn verbucht und die Markterwartungen übertroffen. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 3,64 Milliarden Yuan (rund 528 Millionen Euro), nach einem Verlust von 583 Millionen Yuan im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je amerikanischer Hinterlegungsaktie (ADS) stieg auf 15,79 Yuan von 15,41, was deutlich über dem Factset-Konsens von 10,66 Yuan liegt.

