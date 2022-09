Börsenschluss in Asien die Kürzung ihrer Fördermenge beschlossen hatte. Analystin Ipek Ozkardezkaya von Swissquote verwies darauf, dass bald wieder iranisches Öl auf den Markt kommen könnte, wenn der Atomstreit der USA mit Teheran beigelegt und Sanktionen aufgehoben würden.

Etwas beruhigt hat sich am Dienstag die Lage am europäischen Kreditmarkt. Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) kommen etwas zurück. Am Vortag waren sie nach dem Lieferstopp für russisches Gas nach Europa mit daraus resultierdnen Rezessionssorgen nach oben geschossen. Nun wird die Lage wird analytischer betrachtet. Kurzfristig höhere Ausfallrisiken werden nicht gesehen. Wichtigstes Datum der Woche ist die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag.

Im Tarifkonflikt verhandeln Airline und Pilotengewerkschaft unter massivem Zeitdruck weiter. Vereinigung Cockpit (VC) hatte in der Nacht ab Mittwoch zweitägige Pilotenstreiks für Passagierflüge und dreitägige Streiks auf Frachtmaschinen in Aussicht gestellt, sollte die Lufthansa kein höheres Angebot vorlegen.

Bei der Lufthansa Group stehen die Zeichen auf Wachstum. "Fast 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir bis Ende nächsten Jahres einstellen", kündigte Konzernchef Carsten Spohr am Montagabend gegenüber Journalisten an. Das sind gut doppelt so viele wie bislang in Aussicht gestellt. Allein 500 IT-Experten sollen demnach konzernweit rekrutiert werden.

Der Porsche-Vorstand ist trotz des herausfordernden Marktumfelds und der angespannten geopolitischen Lage vom Erfolg des für den Herbst angekündigten Teil-Börsengangs des Sportwagenherstellers überzeugt. Porsche habe sich insbesondere in Krisenzeiten stets als äußerst robust und widerstandsfähig erwiesen, sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, während einer Videokonferenz mit Journalisten, und verwies dabei auf Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, die Halbleiter-Knappheit und den Ukraine-Krieg.

Der Rückversicherungsbranche machen laut einer Studie der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) die hohe Inflation, teure Naturkatastrophen und die Volatilität an den Kapitalmärkten zu schaffen. "Wir sehen weiterhin mehr Gegenwind als Rückenwind für den globalen Rückversicherungssektor", sagte Analyst Johannes Bender bei einem Pressegespräch anlässlich des am kommenden Wochenende stattfindenden Rückversicherungstreffens in Monte Carlo. Allerdings gibt es laut S&P durchaus positive Tendenzen, die für eine Trendwende sorgen könnten.

Das Bundeskartellamt hat zur Abfederung einer möglichen Gasmangellage eine einmalige zeitlich begrenzte Kooperation von Zuckerproduzenten zugelassen. Das gab die Behörde in einer Pressemitteilung bekannt. Die vier in Deutschland herstellenden Zucker-Unternehmen Nordzucker , Südzucker, Pfeifer & Langen und Cosun Beet planen demnach eine Kooperation, um für den Fall eines Gasversorgungsnotstandes die Verarbeitung von Zuckerrüben zu sichern.

Der Bund wird beim deutschen Gasriesen möglicherweise schon bald erneut in die Bresche springen müssen. Grund ist, dass Verluste aus dem Ersatz fehlender russischer Gaslieferungen das im Stabilisierungspaket vom Juli vereinbarte Limit von 7 Milliarden Euro "definitiv früher" übersteigenden werden, als zunächst erwartet, wie Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach der Nachrichtenagentur Bloomberg am Rande der Gastech-Konferenz in Mailand sagte. "Höchstwahrscheinlich werden wir die Obergrenze bereits im September erreichen", zitiert Bloomberg Maubach.

verkauft sein Dienstleistungsgeschäft für Treuhandkunden. In einer Mitteilung der Schweizer Großbank heißt es, dazu seien zwei Verträge abgeschlossen worden. Die auf den Bermuda-Inseln ansässige Butterfield Group wird danach das Geschäft von Credit Suisse Trust in Guernsey, Singapur und auf den Bahamas übernehmen, während das Liechtensteiner Geschäft an die Anwaltskanzlei Gasser Partner gehen soll.

Finnland gewährt dem teilstaatlichen Versorger angesichts steigender Strompreise für den Notfall zusätzliche Liquidität. Vereinbart wurde eine Kreditfazilität im Volumen von 2,35 Milliarden Euro, wie Uniper-Großaktionär Fortum mitteilte.

setzt 8 Milliarden Dollar darauf, dass Hausbesuchen die Zukunft des Gesundheitswesens gehört. Der Apotheken- und Versicherungskonzern will das auf häusliche Fürsorge spezialisierte Unternehmen Signify erwerben und nähme damit auch 10.000 Ärzte und Klinikmitarbeiter unter Vertrag. CVS bekäme damit Zugriff auf die medizinische Versorgung von Millionen von Amerikanern.

wird das Kupferbergbauunternehmen Turquoise Hill Resources komplett übernehmen. Der britisch-australische Bergbaukonzern vereinbarte laut Mitteilung verbindlich die Übernahme aller Turquoise-Hill-Aktien, die ihm noch nicht gehören, für je 43 kanadische Dollar (32,91 Euro). Zu diesem Preis hätten die unabhängigen Direktoren im Board von Turquoise Hill einstimmig zugestimmt. Turquoise Hill gehört bislang zu 51 Prozent Rio Tinto. Die kanadische Gesellschaft hält eine 66-prozentige Beteiligung an der Kupfer- Gold -Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei.

steckt in den nächsten fünf Jahren 15 Billionen Won (11 Milliarden Euro) in eine neue Chip-Fabrik am Standort Cheongju südlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Bis 2025 soll der Bau abgeschlossen sein, wie der Hersteller von Speicherchips mitteilte. SK-Hynix-Co-CEO Park Jung-ho bezeichnete die Fabrik als ersten Schritt, "um die Grundlage für ein solides zukünftiges Wachstum zu legen".

