Der Online-Optiker ist im ersten Halbjahr 2022 weiter gewachsen. Die Mister Spex SE steigerte ihren Umsatz von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 108 Millionen Euro. Dabei legte der Umsatz in Deutschland um 9 Prozent und in den internationalen Märkten um 5 Prozent zu. Getragen wurde das Wachstum von zweistelligen Zuwächsen bei Sonnenbrillen und Kontaktlinsen.

ABB

Die Aktionäre des Technologiekonzerns haben die geplante Ausgliederung der Turbolader-Sparte Accelleron in eine eigenständige börsennotierte Gesellschaft abgesegnet. Für den Spinoff stimmten in einer außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch 99,72 Prozent des Kapitals. Das neue Unternehmen namens Accelleron Industries AG soll ab dem 3. Oktober an der SIX Swiss Exchange gelistet werden.

UNICREDIT

Ähnlich wie sein Vorredner, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, hat auch Unicredit-CEO Andrea Orcel beim "Banken-Gipfel" in Frankfurt einer stärkeren grenzüberschreitenden Konsolidierung im europäischen Bankensektor das Wort geredet. "Wenn Sie uns mit den Wettbewerbern in den USA vergleichen, sind wir in einer anderen Galaxie", sagte Orcel. Europäischen Banken fehle es an Größe. "Also brauchen wir das".

REPSOL

einen Anteil von 25 Prozent an seinem Upstream-Geschäft an den institutionellen US-Investor EIG Global Energy Partners für 4,8 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft werde mit 19 Milliarden Dollar bewertet und ermögliche es Repsol, Mehrheitsaktionär zu bleiben und das Geschäft innerhalb der Gruppe zu konsolidieren, so das Unternehmen.

UNITED AIRLINES

Die Fluggesellschaft hat dank einer anhaltend starken Nachfrage und eines robusten Sommergeschäfts die Erwartungen für das Umsatzwachstum im dritten Quartal erhöht. Das Unternehmen erwartet nun, dass der Umsatz etwa 12 Prozent über dem gleichen Zeitraum vor der Pandemie 2019 liegen dürfte. Zuvor hatte die Airline noch ein Wachstum von etwa 11 Prozent in Aussicht gestellt.

SAMSUNG

Der drastische Abschwung bei den Chip-Verkäufen wird sich nach Einschätzung von Samsung Electronics bis 2023 fortsetzen. "Die zweite Hälfte dieses Jahres sieht schlecht aus, und im nächsten Jahr scheint es keinen klaren Impuls für eine Verbesserung zu geben", sagte Kyung Kye-hyun, Leiter der Halbleitersparte von Samsung, bei einer Pressekonferenz.

