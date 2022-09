Pilotinnen und Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo sollen rückwirkend ab August 490 Euro mehr Grundgehalt im Monat bekommen und ab April nächsten Jahres noch einmal eine Erhöhung in gleicher Höhe. Darauf haben sich die Airline und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) geeinigt, wie beide zu Wochenbeginn mitteilten. Bis Mitte 2023 sind im Rahmen einer Friedenspflicht weitere Streiks ausgeschlossen. Damit könnten die übrigen "offene Themen ohne Zeitdruck" besprechen werden, erklärte VC.

SNP-Großaktionäre planen Governance-Wechsel zu Aufsichtsrat

Zwei SNP-Großaktionäre planen eine Verkleinerung des Verwaltungsrats sowie einen Wechsel zu einem Aufsichtsrat und somit einer dualistischen Governance-Struktur von einer monistischen. Wie die SNP Schneider-Neureither & Partner SE mitteilte, beabsichtigen die Aktionäre Wolfgang Marguerre und SN Assets GmbH, einer außerordentlichen Hauptversammlung des IT-Unternehmens die Abwahl der drei Verwaltungsratsmitglieder Christoph Hütten, Sebastian Reppegather und Richard Roy vorzuschlagen. Vorgeschlagen werden soll auch die Neuwahl zweier neuer Verwaltungsratsmitglieder.

Französisches Start-up will Solarzellen-Fabrik mit 20 Gigawatt bauenDas französische Start-up-Unternehmen Carbon plant bis 2030 in Frankreich den Bau einer großen Solarzellen-Anlage mit bis zu 20 Gigawatt Leistung und 10.000 Beschäftigten. Für das Projekt seien Investitionen in Höhe von 5 bis 6 Milliarden Euro nötig, erklärte das Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem auf die Verarbeitung von Silizium spezialisierten Industrieunternehmens ECM. Der Konzern steuert demnach einen Anteil 20 Prozent bei.

Swiss Re erwartet weitere Nachfrage- und Preisanstiege

Die Swiss Re sieht Wachstumschancen, obwohl das Umfeld angesichts von Inflation und geopolitischen Spannungen zunehmend schwieriger wird. Wie der Schweizer Rückversicherer anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Monte Carlo mitteilte, sieht er sich mit seiner starken Kapitalausstattung und Risikokapazität gut gerüstet. Die Preise dürften steigen.

GE spaltet Healthcare-Geschäft Anfang Januar 2023 ab

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) kommt mit der Abtrennung seines Medizintechnikgeschäfts voran. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der Bereich Healthcare in der ersten Januarwoche 2023 vom Konzern abgespalten werden. Zudem gab GE die Besetzung des Verwaltungsrats der neuen Einheit bekannt.

