hat im August nach teils erheblichen Rückgängen in den vorangegangenen Monaten einen Anstieg der Verkaufszahlen verzeichnet. Wie das Unternehmen mitteilte, legte der weltweite Absatz unter anderem dank des China-Geschäfts um 12,7 Prozent auf 700.100 Fahrzeuge zu. In den ersten acht Monaten stand allerdings nach wie vor ein deutliches Minus von 16,2 Prozent auf 5,3 Millionen Einheiten zu Buche.

DIE DEUTSCHE BAHN

zahlt ab dem 1. Oktober einen höheren Mindestlohn als gesetzlich vorgeschrieben. Der Konzern werde 12,62 Euro pro Stunde zahlen, also rund fünf Prozent mehr als die gesetzlich verordneten 12,00 Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Erhöhung bedeute am Ende des Monats im Schnitt mindestens rund 100 Euro brutto mehr.

TADO

Der Börsengang der Münchener Tado GmbH über die Fusion mit der Zweckgesellschaft GFJ ESG Acquisition I SE, einem sogenannten "Spac", ist vom Tisch. Wie die GFJ ESG mitteilte, hat sie die Gespräche mit dem Raumklimaspezialisten beendet und strebt keinen Zusammenschluss mit Tado mehr an.

ASTRAZENECA UND SANOFI

haben für ihr gemeinsam entwickeltes Medikament zur Prävention gegen ein weitverbreitetes aggressives Atemwegsvirus bei Säuglingen eine Empfehlung der EU bekommen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde habe den Wirkstoff Nirsevimab als vorbeugende Therapie gegen Erkrankungen der unteren Atemwege durch das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) empfohlen, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern mit.

UBER TECHNOLOGIES

ist das Opfer von Hackern geworden. "Wir reagieren derzeit auf einen Vorfall im Bereich der Cybersicherheit", heißt es in einem Tweet des Fahrdienstvermittlers vom Donnerstagabend. "Wir stehen in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden und werden an dieser Stelle über alle Neuigkeiten informieren, sobald sie verfügbar sind."

