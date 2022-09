eines Gedenkfeiertags zum Tod der Queen nicht gehandelt.

+++++ CREDIT +++++

Nachdem die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt jüngst deutlich anzogen, treten sie am Donnerstag zunächst auf der Stelle. Die US-Notenbank hat deutlich gemacht, dass sie auf Kosten des Wirtschaftswachstums der Inflationsbekämpfung oberste Priorität einräumen wird. Fed-Chef Powell wiederholte, dass es ohne Schmerzen nicht gehe, und schraubte die Prognosen für das Wirtschaftswachstum deutlich nach unten. Am Vormittag hat nun die Schweizerische Nationalbank nachgezogen und den Leitzins ebenfalls um 75 Basispunkte angehoben. Damit wirken die Schweizer Notenbanker dem erneut gestiegenen Inflationsdruck entgegen und erschweren ein Übergreifen auf bisher von der Teuerung weniger betroffene Waren und Dienstleistungen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FREENET

Freenet hat zum 1. Januar Nicole Engenhardt-Gillé in den Vorstand berufen. Als Vorständin Personal und ESG (CHRO) soll Engenhardt-Gillé alle Personalthemen sowie den Sustainability-Bereich verantworten.

SUSE

hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz dank eines weiterhin starken Cloud-Geschäfts spürbar gesteigert und damit das zweistellige Wachstum der vergangenen Quartale fortgesetzt. Der im TecDAX notierte Anbieter von Open-Source-Software bekräftigte daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende Oktober.

MUTARES

Das Beteiligungsunternehmen hat das Portfoliounternehmen Nordec Group Oyj an einen finnischen strategischen Investor verkauft. Es sei ein Vertrag mit einem Käuferkonsortium, das hauptsächlich aus den beiden finnischen Family Offices Harjavalta Oy und Tirinom Oy, besteht, unterzeichnet worden.

AIRBUS

hält trotz Problemen bei den Zulieferern an seinem Produktionsziel für 2025 bei der A320-Familie fest. Weiterhin soll bis 2025 die Produktion von Schmalrumpfflugzeugen auf 75 Flugzeuge pro Monat erhöht werden, trotz der Schwierigkeiten, genügend Triebwerke und andere Komponenten von den Zulieferern zu erhalten. Das Ziel bleibe unverändert und berücksichtige die Verfügbarkeit in der Lieferkette.

ASTRAZENECA/MERCK & CO

haben für ihr gemeinsam entwickeltes Krebsmedikament Lynparza in China eine weitere Zulassung bekommen. Das Mittel mit dem Wirkstoff Olaparib darf künftig bei bestimmten fortgeschrittenen Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkarzinomen nach einer vorherigen erfolgreichen platinbasierten Chemotherapie zur Erhaltungstherapie eingesetzt werden.

META

Der Mutterkonzern der Online-Plattformen Facebook und Instagram soll in den USA fast 175 Millionen Dollar Strafe und Entschädigung wegen der Verletzung von Patentrechten zahlen. Ein Geschworenengericht im texanischen Austin befand am Mittwoch, dass bei Live-Streaming-Angeboten von Facebook und Instagram patentierte Technologie des Unternehmens Voxer kopiert worden sei. Meta kündigte an, in Berufung zu gehen.

AMAZON/MICROSOFT/GOOGLE

Die Cloud-Dienste von Amazon.com, Microsoft und Google werden von der britischen Wettbewerbsbehörde Ofcom in einer großen Marktstudie genau unter die Lupe genommen. Das britische Office of Communications (Ofcom) kündigte diese Untersuchung über den britischen Markt für die nächsten Wochen an. Laut Ofcom teilen sich die drei Anbieter zusammen rund 81 Prozent des gesamten Umsatzes auf dem britischen Markt für öffentliche Cloud-Infrastrukturen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2022 06:48 ET (10:48 GMT)