Der japanische Kamerahersteller Nikon hat sein Übernahmeangebot für den deutschen 3D-Metalldruck-Anbieter SLM Solutions am Freitag gestartet. Investoren haben nun einen Monat Zeit, um ihre Aktien zum Stückpreis von 20 Euro in bar anzudienen. Die Annahmefrist endet am 1. November um Mitternacht, wie die Nikon Corp mitteilte. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 83,7 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen XETRA-Kurs der SLM-Aktie in den letzten drei Monaten vor und bis einschließlich 1. September.

Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit wird im dritten Quartal durch eine Rückstellung in Höhe von 325 Millionen US-Dollar belastet. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, führt es derzeit Gespräche mit den zuständigen Behörden über noch offene Angelegenheiten im Zusammenhang mit einem 2015 vergebenen Projekt in Südafrika, dem Kusile-Projekt. Dafür wird ABB eine nicht-operative Rückstellung in Höhe von rund 325 Millionen Dollar bilden. Auf Grundlage dieser Gespräche geht ABB davon aus, dass keine wesentlichen zusätzlichen Rückstellungen dafür gebildet werden müssen.

September 30, 2022 07:05 ET (11:05 GMT)