hat im dritten Quartal den Absatz leicht gesteigert, trotz eines beobachteten allgemeinen Rückgangs bei Gebrauchtwagentransaktionen in den Sommermonaten. Wie der Online-Gebrauchtwagenhändler mitteilte, verkaufte die Gruppe im dritten Quartal insgesamt 163.500 Fahrzeuge und steigerte damit ihren Absatz um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

CROPENERGIES

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal dank des höheren Absatzvolumens an Ethanol und dem höheren Absatzpreis operativ so viel verdient wie noch nie. Auch beim Umsatz erreichte die Südzucker-Tochter für den Zeitraum von Anfang Juni bis Ende August einen Bestwert. Die Anfang August erhöhte Jahresprognose bekräftigte Cropenergies, warnte aber vor steigendem Kostendruck wegen der Vervielfachung der Energie- und Strompreise in Verbindung mit den anhaltend hohen Rohstoffkosten.

ROYAL PHILIPS NV

rechnet im dritten Quartal mit einem deutlichen Gewinnrückgang und wird eine Wertberichtigung von 1,3 Milliarden Euro auf ihren Geschäftsbereich für Atmenwegserkrankungen vornehmen. Für das dritte Quartal geht der niederländische Gesundheitstechnologiekonzern davon aus, dass die vergleichbaren Umsätze um etwa 5 Prozent gesunken sind, weil die Probleme in der Lieferkette größer gewesen waren, als es das Unternehmen erwartet hatte. Als Folge des geringeren Umsatzes sieht Philips das bereinigte Konzern-EBITA voraussichtlich bei etwa 210 Millionen Euro oder bei rund 5 Prozent des Umsatzes.

PEPSICO

hat seinen Gewinn trotz höherer Kosten im dritten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Der US-Konzern, der die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben konnte, erhöhte seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis zum 3. September auf 2,7 Milliarden US-Dollar von 2,2 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,97 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,84 Dollar gerechnet.

