und der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Vinfast bauen ihre Zusammenarbeit aus. Sie wollen ein Anwendungskompetenzzentrum für Elektromobilität gründen, das im ersten Quartal 2023 eröffnet werden und Vinfast helfen soll, smarte Mobilitätslösungen schneller zu entwickeln.

NORDEX

hat einen Auftrag im Zusammenhang mit der Entstehung eines Windparks in Kroatien erhalten. Wie der Hamburger TecDAX- und SDAX-Konzern mitteilte, soll er zehn Turbinen des Typs N149/4.X liefern und errichten. Auch werde Nordex im Rahmen eines 20-Jahres-Vertrags für die Instandhaltung der Turbinen verantwortlich sein. Der Abschluss sieht darüber hinaus eine Option zur Verlängerung des Services der Anlagen um weitere zehn Jahre vor.

EASYJET

hat in seinem am 30. September beendeten Geschäftsjahr dank eines starken Schlussquartals deutlich weniger Verlust gemacht als vor einem Jahr. Die Easyjet plc veranschlagte den Vorsteuerverlust für das abgelaufene Geschäftsjahr nach vorläufigen Berechnungen mit 170 Millionen bis 190 Millionen Pfund. Im Geschäftsjahr 2020/21 war noch ein Verlust von 1,14 Milliarden Pfund aufgelaufen.

BBVA

hat ihr Ziel für nachhaltige Finanzierungen um 50 Prozent erhöht. Die spanische Bank sieht sie ein wachsendes Interesse an Produkten wie Anleihen und Darlehen, die an ökologische, soziale und Governance-Ziele (ESG) gebunden sind. Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA will zwischen 2018 und 2025 nun 300 Milliarden Euro für nachhaltige Finanzierungen mobilisieren, während ihr bisheriges Ziel bei 200 Milliarden Euro lag.

TOTALENERGIES

zahlt allen Mitarbeitern weltweit einen Sonderbonus in Höhe eines Monatsgehalts. Der Schritt kommt zu einer Zeit, da das französische Öl - und Gasunternehmen mit streikenden Arbeitnehmern konfrontiert ist, was die Treibstofflager des Landes beeinträchtigt und zu Engpässen an französischen Tankstellen führt.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

treibt ihre Pläne für eine Kapitalerhöhung um bis zu 2,5 Milliarden Euro voran, nachdem ein Bankenkonsortium grünes Licht für die Transaktion gegeben hat. Dieser Schritt soll die Bilanz der Bank sanieren und eine neue Phase einleiten, nachdem die älteste Bank der Welt eine Rekapitalisierung durch den italienischen Staat sowie die Veräußerung von faulen Krediten in Milliardenhöhe hinter sich gebracht hat.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat ein Jahr Aufschub bekommen für Handelsbeschränkungen, die die USA dem Export von hochentwickelten Chips und Ausrüstung nach China auferlegt haben. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat das US-Handelsministerium Samsung genehmigt, weiterhin Chip-Herstellungs-Equipment und andere Produkte zu beziehen, die für die Aufrechterhaltung seiner Speicherchip-Produktion in China benötigt werden.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger hat im dritten Quartal 2022 einen Rekordgewinn eingefahren. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) verdiente unterm Strich mit 280,87 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 9 Milliarden Euro) 80 Prozent mehr als vor einem Jahr. Von S&P Global Market Intelligence befragte Analysten hatten im Mittel lediglich mit einem Nettogewinn von 267,31 Milliarden Taiwan-Dollar gerechnet.

