fährt in Taiwan den nach eigenen Angaben größten Auftrag für Windenergieanlagen auf See ein. Auf der Handelsmesse in der Hauptstadt Taipeh unterzeichnete der spanische Windanlagenhersteller mit einem Konsortium aus Northland Power, Yushan Energy und Mitsui & Co. einen Vertrag über drei Projekte mit einer Gesamtleistung von 1.044 Megawatt.

Sartorius

hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn erneut kräftig gesteigert, die Markterwartungen aber leicht verfehlt. Für das Gesamtjahr wird der im TecDAX und DAX notierte Konzern etwas vorsichtiger und rechnet jetzt mit einem Umsatzanstieg in der unteren Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite, bestätige aber die Margenprognose. In den Monaten Juli bis September stieg der Umsatz um 17,3 Prozent auf 1,053 Milliarden Euro, wie aus der Quartalsmitteilung der Sartorius AG hervorgeht. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei 8,7 Prozent. Analysten hatten im Konsens einen leicht höheren Umsatz von 1,059 Milliarden Euro erwartet.

Krones

profitiert von "sehr hoher" Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen und hebt deshalb die Wachstumsprognose für das laufende Gesamtjahr an. Der Umsatz dürfte um 10 bis 12 Prozent und nicht wie bisher angenommen um 5 bis 8 Prozent steigen, teilte der Hersteller von Anlagen für die Getränkeindustrie und Nahrungsmittelhersteller in Neutraubling mit. Auch im vierten Quartal sei eine gute Auslastung der Produktionskapazitäten zu erwarten.

Nordex

hat von der Landwind-Gruppe einen Auftrag für Turbinen mit einer Leistung von 81,6 Megawatt (MW) erhalten. Verteilt auf vier Windparkteile liefert die Nordex Group 12 Anlagen des Typs N163/6.X ins östliche Niedersachsen.

Air Liquide

wird in Taiwan drei neue Anlagen zur Versorgung des dortigen Halbleitersektors mit hochreinen Industriegasen errichten. Geplant seien dazu Investitionen im Volumen von rund einer halben Milliarde Euro, getragen und umgesetzt würden sie vom taiwanischen Joint Venture, das der Industriegasekonzern mit dem Mischkonzern Far Eastern New Century unterhält, wie es in einer Mitteilung des französischen Unternehmens heißt.

Alstom

hat einen Großauftrag im Volumen von rund 900 Millionen Euro aus Italien erhalten. Mit der Rete Ferroviaria Italiana sei ein Rahmenvertrag für ein Eisenbahn-Signalsystem für Mittel- und Süditalien unterzeichnet worden, teilten die Franzosen mit.

Nestle

baut sein Kaffeegeschäft mit einer Übernahme in den USA aus. Von Starbucks wird die Marke Seattle's Best Coffee gekauft, wie der Schweizer Konzern mitteilte.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

erwägt offenbar eine Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Japan. Geprüft werde die Machbarkeit eines solchen Vorhabens, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der weltgrößte Auftragshersteller von Chips würde dadurch die geopolitischen Risiken seines Geschäfts verringern.

