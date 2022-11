hat seinen Ausblick wiederholt erhöht. Der Konzern verzeichne eine anhaltend positive Entwicklung. Die Verbesserung werde durch das Segment Zucker getragen. Südzucker rechnet für das Geschäftsjahr 2022/23, das am 28. Februar endet, nun mit einem Umsatz von 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro. Das EBITDA wird nun bei 890 bis 990 Millionen Euro gesehen. Beim operativen Konzernergebnis strebt der Konzern nun einen Anstieg auf 530 bis 630 Millionen Euro an. Südzucker hatte die Umsatzprognose erst vor drei Wochen erhöht.

NORMA GROUP

hat Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal in einem schwierigen Marktumfeld gesteigert und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Dank höherer Verkaufspreise konnte der Verbindungstechnikhersteller inflationsgetriebene Kostensteigerungen teilweise kompensieren. Auch positive Währungseffekte insbesondere trugen zum Wachstum bei. Der Quartalsgewinn lag wegen einer höheren Steuerquote unter dem Vorjahr.

KNORR-BREMSE

und der französische Aerospace- und Rüstungskonzern Thales wollen Lösungen für den Automatisierten Zugbetrieb (ATO) im Güter- und Personenverkehr entwickeln. Dazu haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet.

AUTO1

macht bei deutlich höherem Umsatz im dritten Quartal mehr Verlust als im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA belief sich auf minus 35,2 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 24,7 Millionen Euro. Verglichen mit dem zweiten Quartal entspricht das Ergebnis einer Verbesserung um 12 Millionen Euro, weshalb Auto1 nach eigener Einschätzung deutliche Fortschritte gemacht hat, im Schlussquartal des nächsten Jahres ein positives operatives Ergebnis abzuliefern.

Dr. HÖNLE

zieht Konsequenzen aus den hohen Energie- und Rohstoffpreisen. Das Unternehmen legt die Produktion und Verwaltung der Tochter Raesch Quarz (Germany) GmbH in Ilmenau still, wodurch 70 Arbeitsplätze wegfallen. Die dafür anfallenden Restrukturierungskosten werden Dr. Hönle im Geschäftsjahr 2021/22, das Ende Oktober abgeschlossen wurde, einen operativen Verlust bescheren.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller hat einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 16 Turbinen des Typs N117/3000 für einen Windpark mit einer Leistung von 48 Megawatt (MW) in Polen erhalten. Auftraggeber ist die Wind Energia Sp. z o.o., eine Tochtergesellschaft der im Bereich erneuerbare Energien tätigen Yevuley Shemesh (YVS) Renewable Energy Ltd. mit Sitz in Israel.

AMS-OSRAM

Lagerbestandsanpassungen haben im Geschäft von AMS-Osram im dritten Quartal Spuren hinterlassen. Zum Vorjahr, aber auch zum Vorquartal verzeichnete der Spezialist für Lichtlösungen und optische Sensoren sinkende Ergebnisse. Angesichts von Inflation und konjunkturellen Unsicherheiten nahm das Unternehmen seine Mittelfristziele etwas zurück.

ASTON MARTIN LAGONDA

hat im dritten Quartal wegen höherer Kosten und Lieferkettenproblemen einen deutlich gestiegenen Verlust verzeichnet. Der Sportwagenhersteller senkte die Prognose sowohl für den Absatz als auch die Marge.

CREDIT SUISSE

Die Ratingagenturen Moody's und S&P haben den Daumen über die Bonität der Credit Suisse gesenkt. Kurz nach der Ankündigung eines tiefgreifenden Restrukturierungsprogramms durch die Bank hat Moody's das langfristige Rating auf A3 von A2 gesenkt. Der Ausblick ist negativ.

GSK

Der britische Pharmakonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktionäre sollen für das Quartal eine Dividende von 13,75 Pence pro Aktie erhalten. Für das Gesamtjahr 2022 stellt GSK weiterhin eine Dividende von 61,25 Pence in Aussicht.

MAERSK

hat trotz deutlicher Gewinn- und Umsatzsteigerungen im dritten Quartal die Prognose für die erwartete weltweite Nachfrage nach Containern im Gesamtjahr gesenkt. Die weltweite Abkühlung der Konjunktur halte an. Im dritten Quartal profitierte die dänische Reederei weiterhin von höheren Frachtraten, der Gewinn übertraf die Erwartungen. Für die operativen Gewinnziele im Gesamtjahr sieht sich Maersk weiterhin auf Kurs.

NOVO NORDISK

Der dänische Pharmakonzern hat im dritten Quartal dank der starken Nachfrage nach seinen Diabetes- und Adipositas-Behandlungen mehr verdient als erwartet. Die Jahresprognose wurde erneut angehoben.

VESTAS

Steigende Kosten und Lieferkettenprobleme haben dem Windkraftriesen im dritten Quartal deutlich höhere Verluste eingebrockt als vom Markt erwartet. Projektverzögerungen und die Inflation belasteten zuletzt das Ergebnis. Die Jahresprognose senkte der dänische Konzern.

NETFLIX

hat kurz vor dem Start seines neuen werbegestützten Streamingdienstes noch nicht alle großen Filmstudios an Bord. Bisher habe der Konzern große Werbekunden für den Start gewonnen und neue Manager eingestellt, doch mit mehreren Studios gebe es noch Streitpunkte wegen der Rechte, bei ihren Inhalten Werbung laufen zu lassen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

DUPON

Der US-Chemiekonzern hat die geplante Übernahme der Rogers Corp für 5,2 Milliarden US-Dollar abgeblasen. Wie die Dupont de Nemours Inc mitteilte, hat sie die erforderlichen regulatorischen Freigaben nicht im notwenigen Zeitrahmen erhalten. Der Konzern muss nun eine Vertragsstrafe von 162,5 Millionen Dollar an Rogers zahlen.

