bekommt zum 1. Januar mit Björn Gulden einen neuen CEO. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, soll Gulden, bis Jahresende noch Puma-Chef, Nachfolger von Kasper Rorsted werden. Rorsted werde sein CEO-Mandat mit Ablauf des 11. November niederlegen und aus dem Unternehmen ausscheiden. Rorsted hatte im August angekündigt, bis Ende 2023 abzutreten, sobald ein Nachfolger gefunden würde.

EINE BANK IN FRANKFURT

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Geldwäsche gegen den russischen Oligarchen Alischer Usmanow haben Ermittler am Dienstag den Sitz einer Großbank in Frankfurt durchsucht. Dabei werde nicht gegen die Bank oder Mitarbeiter des Instituts ermittelt, sagte ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP, ohne einen Namen zu nennen.

BAYER

hat im dritten Quartal vor allem dank starker Geschäfte mit Pflanzenschutzmitteln deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) kletterte um 17,3 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro. Das entsprach einer Marge von 21,7 Prozent - 30 Basispunkte mehr als im Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 2,31 Milliarden Euro gerechnet.

HENKEL

hat nach dem dritten Quartal erneut die Prognose für das Gesamtjahr erhöht - diesmal sowohl für Umsatz, EBIT-Marge als auch Gewinn je Aktie. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern rechnet nun 2022 mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,0 bis 8,0 Prozent anstatt 5,5 bis 7,5 Prozent. Die bereinigte (EBIT-Marge) erwartet der DAX-Konzern nun in der Spanne 10,0 bis 11,0 Prozent anstatt 9,0 bis 11,0 Prozent. Der währungsbereinigte Gewinn je Vorzugsaktie (EPS) soll nun 25 bis 15 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen anstatt 35 bis 15 Prozent.

ist CFO Marco Swoboda zufolge weiterhin zuversichtlich, den Verkaufsprozess für das Russland-Geschäft bis Ende des Jahres abzuschließen. Der Konzern sei "mit mehreren Parteien in Verhandlungen", der Prozess laufe "wie geplant", sagte Swoboda in der Medien-Telefonkonferenz. Er habe auch "im Moment keine Indikation", dass in diesem Zusammenhang weitere Wertberichtigungen erforderlich sind über die bereits angekündigten hinaus.

MUNICH RE

hat im dritten Quartal trotz erheblicher Hurrikan-Schäden und eines schwächeren Kapitalanlageergebnisses mehr verdient als im Vorjahr. Das Leben-Geschäft und der Erstversicherer Ergo glichen die hohe Schadensbelastung mehr als aus. Zudem profitierte der DAX-Konzern deutlich von Währungsgewinnen. Die Munich Re bestätigte ihren zuletzt etwas vorsichtigeren Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Hier soll Ergo einen größeren Beitrag leisten als bisher.

HHLA

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) bekommt mit Tanja Dreilich eine neue Finanzvorständin. Die Wirtschaftswissenschaftlerin wird ihre Vorstandstätigkeit bei der HHLA am 1. Januar 2023 beginnen und ab dem 1. Februar im Vorstand die Ressorts Finanzen und Immobilien verantworten. Sie folgt auf Roland Lappin, der das Unternehmen Ende Januar 2023 verlassen wird. Tanja Dreilich wechselt von der ZF Friedrichshafen AG, wo sie seit September 2021 das Finanzressort der Division Pkw-Fahrwerktechnik verantwortet, zur HHLA.

PORSCHE

hat den Gewinn in den ersten neun Monaten dank der guten Entwicklung bei der Volkswagen AG kräftig gesteigert. Die im DAX notierte Holding der Familien Porsche und Piech ist mehrheitlich am Wolfsburger Zwölfmarkenkonzern beteiligt. Den Gewinnausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Porsche SE.

QIAGEN

könnte das Wachstum im Non-Covid-Bereich 2023 genau wie im laufenden Geschäftsjahr prozentual zweistellig ausfallen. Finanzvorstand Roland Sackers sagte in einer Telefonkonferenz am Tag nach der Veröffentlichung der Drittquartalszahlen, er wisse noch nicht, ob er tatsächlich eine solche Guidance ausgeben werde. "Wenn Sie mich aber fragen, ist zweistelliges Wachstum im Non-Covid-Bereich 2023 ein Problem, dann sage ich 'Nein'", äußerte Sackers.

SCHAEFFLER

will die Wettbewerbsfähigkeit seines Autozuliefergeschäfts verbessern und will dazu Überkapazitäten abbauen. 1.300 Stellen sollen laut Mitteilung insbesondere in den Bereichen Motor- und Getriebesysteme sowie Lager der Sparte Automotive Technologies und bei Zentralfunktionen des Unternehmens wegfallen. Die Maßnahmen sollen zu jährlichen Einsparungen von bis zu 100 Millionen Euro führen. Dem stehen Aufwendungen von rund 130 Millionen Euro gegenüber, die vor allem als Rückstellung im vierten Quartal bereitgestellt werden sollen.

hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn prozentual zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert und besser abgeschnitten als Analysten im Konsens erwartet haben. Vor allem das zuletzt zunehmend besser laufende Geschäft auf dem weltgrößten Automarkt China und höhere Verkaufspreise stützten. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Schaeffler AG fest.

SIEMENS ENERGY/GAMESA

Siemens Energy hat die rund 4 Milliarden Euro teure Komplettübernahme des Windanlagenherstellers Siemens Gamesa gestartet. Deren Aktionäre können ihre Anteile ab sofort zum Stückpreis von 18,05 Euro andienen. Die Annahmefrist laufe 36 Kalendertage und ende voraussichtlich am 13. Dezember. Siemens Energy will die ausstehenden 32,9 Prozent Siemens-Gamesa-Aktien aufkaufen, um bei dem kriselnden spanischen Unternehmen noch besser durchgreifen zu können. Zu Wochenbeginn hatte die spanische Börsenaufsicht die im Mai angekündigte Offerte freigegeben.

CARREFOUR

will ihre Investitionen in den kommenden Jahren hochfahren. Der Konzern plant zudem mit höheren Gewinnen, die auch durch mehr Einsparungen zustande kommen sollen. Zudem will das Unternehmen jährliche Aktienrückkäufe beibehalten. Carrefour strebt bis 2026 einen jährlichen freien Cashflow von netto mehr als 1,7 Milliarden Euro im Jahr an. Dieses Jahr soll der freie Cashflow bei über 1 Milliarde Euro liegen.

DUPONT DE NEMOURS

hat im dritten Quartal 2022 die Gewinnerwartungen übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent zu.

FIAT CHRYSLER

der Teil des Stellantis-Konzerns ist, hat vor dem Europäischen Gerichtshof einen Sieg eingefahren. Das Gericht erklärte einen Beschluss der EU-Kommission gegen Fiat Chrysler aus dem Jahr 2015 für nichtig, die einen Steuervorbescheid ("Tax Ruling") Luxemburgs für den Autobauer als unzulässige Staatshilfe eingestuft hatte. Die Kommission hatte Luxemburg seinerzeit aufgefordert, die Beihilfe von dem Unternehmen zurückzufordern.

GLOBAL FASHION GROUP

ist im dritten Quartal weiter gewachsen. Die Bruttomarge ging allerdings zurück, und der operative Verlust weitete sich aus. Für das vierte Quartal zeigte sich das Unternehmen wegen der geringeren Ausgabenfreude der Kunden verhalten, ohne konkret zu werden.

PRIMARK -MUTTER AB FOODS

Der britische Lebensmittel- und Textilkonzern Associated British Foods hat im vergangenen Geschäftsjahr von steigenden Preisen profitiert. Das Unternehmen steigerte seinen Vorsteuergewinn, erhöhte die Dividende und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an.

NINTENDO

hat im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 von höheren Softwareverkäufen für die Spielekonsole Switch und dem schwächeren Yen profitiert. Der Konzern erhöhte die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr. Allerdings wurde die Absatzprognose für die Spielekonsole Switch gestutzt.

RENAULT

will sein Geschäft mit Elektrofahrzeugen abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. Im Zuge des Umbaus setzt sich der französische Autohersteller überdies höhere Renditeziele. Das Tochterunternehmen soll unter dem Namen Ampere firmieren und sich auf E-Autos und Software konzentrieren, wie Renault auf seinem Kapitalmarkttag mitteilte.

SONY

Der japanische Technologiekonzern Sony, Hersteller von Fernsehern, Kameras und Spielekonsolen, will ab dem kommenden Jahr damit beginnen, auf Verpackungen aus Plastik zu verzichten - allerdings zunächst nur für kleinere Produkte. Ab dem kommenden Geschäftsjahr, das am 1. April beginnt, sollen neue Produkte, die weniger als ein Kilogramm wiegen, umweltfreundlicher verpackt werden, wie ein Unternehmenssprecher sagte.

