hat in den ersten neun Monaten bei steigenden Umsätzen operativ und unter dem Strich deutlich weniger verdient. Für die Ziele im Gesamtjahr auf Konzernebene sieht sich das Unternehmen beim operativen Gewinn dennoch auf Kurs. Die Erwartungen an den Gesamtumsatz hat der Konzern nach Feinjustierungen auf Segmentebene sogar etwas nach oben geschraubt.

HYPOPORT

hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Gesellschaft begründete dies bei der Vorlage der ausführlichen Drittquartalsergebnisse mit dem Zinsanstieg, der extremen Inflation, den Rezessionsängsten sowie Hoffnung der Kunden auf stärker fallende Immobilienpreise.

NAGARRO

hebt erneut die Ziele für das Gesamtjahr an. Wie die Nagarro SE mitteilte, hat der Vorstand dies aufgrund der bisherigen Entwicklungen sowie der Aussichten für das verbleibende Geschäftsjahr beschlossen.

ADESSO

hat im dritten Quartal operativ nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis erzielt und sieht sich auf Kurs für die Jahresprognose. Beim Umsatz geht das Unternehmen nun davon aus, das obere Ende der Prognosespanne erreichen zu können.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

hat im dritten Quartal wegen niedrigeren Erträge als im Vorjahr und ein schwächerem Realisationsergebnis im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Münchener Bank zeigte sich gleichwohl zuversichtlich, "im Gesamtjahr noch innerhalb unserer Guidance zu bleiben", wie Vorstandschef Andreas Arndt sagte.

TALANX

ist trotz eines hohen Aufkommens an Naturkatastrophen und eines schwachen Kapitalanlageergebnisses gut durch das dritte Quartal gekommen. Der MDAX-Konzern verdiente bei einem kräftigen Prämienwachstum unter dem Strich deutlich mehr und bestätigte seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr.

KWS SAAT

hebt nach einer deutlichen Ausweitung des Getreidegeschäftes in Europa im Auftaktquartal (per Ende September) seine Wachstumserwartungen für das Geschäftsjahr 2022/23 an. Statt 7 bis 9 Prozent werden nun 10 bis 12 Prozent mehr Umsatz erwartet, wie die KWS Saat AG im niedersächsischen Einbeck mitteilte.

MORPHOSYS

hat mit seinem monoklonalen Antikörper Gantenerumab einen Misserfolg bei der Behandlung von Alzheimer erlitten. Zwei klinische Studien zur Untersuchung von Gantenerumab bei früher Alzheimer-Erkrankung (AD) haben ihren primären Endpunkt, die Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs, nicht erreicht, wie der Lizenzpartner Roche mitteilte.

VANTAGE TOWERS

hat im ersten Geschäftshalbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Geschmälert wurden die Anstiege durch weiter laufende Investitionen in den Ausbau des Netzes von 1&1, das ab dem kommenden Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen soll. Für die Prognose im gesamten Geschäftsjahr 2023, das am 31. März endet, sieht sich das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen auf Kurs.

ORANGE

verstärkt sich mit zwei Übernahmen in der Schweiz im Bereich Cybersicherheit. Wie der französische Telekommunikationskonzern mitteilte, hat er die beiden Schwesterunternehmen SCRT und Telsys mit Sitz in der Nähe von Lausanne übernommen. Beide beschäftigen rund 100 Mitarbeiter im Bereich Cybersicherheit und damit verbundene Dienstleistungen.

