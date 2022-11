Ein neu gegründetes Konsortium, dem unter anderem die Konzerne BASF, Thyssenkrupp und OMV angehören, soll in Deutschland die Entwicklung von nachhaltigem Flugkraftstoff vorantreiben.

COMPLEO CHARGING SOLUTIONS

soll mit einer neuen Strategie klar auf Profitabilität und stärker auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet werden. Dazu wird das Portfolio der Ladestationen deutlich zusammengestrichen, wie das Unternehmen in Dortmund bei Vorlage der Drittquartalszahlen mitteilte. Von 15 Produktfamilien sollen perspektivisch 5 Kernprodukte bleiben, die 80 Prozent der üblichen Anwendungsfälle abdecken.

DERMAPHARM

hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis gesteigert. Dazu trugen alle Segmente bei. Die Jahresprognose bestätigte das im SDAX notierte Unternehmen.

GRAND CITY PROPERTIES

hat in den ersten neun Monaten operativ die Gewinne leicht gesteigert und dabei von moderat höheren Mieteinnahmen profitiert, aber auch Kostensteigerungen und Inflation gespürt. Unter dem Strich und bei den berichteten Zahlen ergaben sich Gewinnrückgänge, unter anderem wegen geringerer Erträge durch Neubewertung von Immobilien, Kapitalgewinne sowie höhere Abschreibungen und Kosten. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte die Grand City Properties S.A., ein Luxemburger Wohnimmobilienunternehmen, das im SDAX notiert ist.

PROSIEBEN

Die Medienaufsicht KEK hat keine Sorge um die Meinungsvielfalt, nachdem der Prosieben-Großaktionär MFE sich den Zugriffe auf weitere Prosieben-Stimmrechte bei dem Medienkonzern gesichert hat. Derzeit lägen "keine Anhaltspunkte für einen der Beherrschung vergleichbaren Einfluss der MFE, etwa durch personelle Verflechtungen auf der Leitungsebene, Zustimmungsvorbehalte oder enge Zulieferbeziehungen, vor", teilte die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) am Mittwoch mit.

RHEINMETALL

liefert im Zuge des von der Bundesregierung beauftragten Ringtauschs 15 Kampfpanzer an die Slowakische Republik. Dies wurde nun in Brüssel zwischen Vertretern beider Länder und dem Unternehmen vertraglich vereinbart, wie die Rheinmetall AG mitteilte. Neben dem Panzermodell Leopard 2 A4 umfasst der Auftrag ein Munitionspaket sowie integrierte Ausbildungs- und Logistikleistungen. Die slowakischen Streitkräfte geben ihrerseits militärische Ausrüstung zur Unterstützung an die Ukraine ab.

ALSTOM

hat im ersten Geschäftshalbjahr 2022/2023 Umsatz und bereinigten Gewinn gesteigert sowie den Verlust unter dem Strich leicht reduziert. Die Ziele für das Gesamtjahr präzisierte die Alstom SA.

DE BEERS

hat in ihrem neunten Verkaufszyklus 11 Prozent weniger Rohdiamanten verkauft als im vorherigen Zyklus. Diese Zeit des Jahres verläuft für die Branche üblicherweise ruhig. Allerdings waren die Verkäufe zuvor bereits drei Zyklen lang rückläufig. Wie die Anglo American plc mitteilte, verkaufte De Beers im neunten Verkaufszyklus Diamanten im Wert von 450 Millionen US-Dollar, verglichen mit 508 Millionen Dollar im vorangegangenen, achten Zyklus. Gegenüber dem neunten Zyklus des Jahres 2021 ist es ein Anstieg, seinerzeit erzielt De Beers 438 Millionen Dollar. In jedem Jahr gibt es 10 Verkaufszyklen.

ROCHE

hat für seinen Test zum Nachweis des Affenpockenvirus von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung erhalten. Cobas MPXV ist ein Echtzeit-PCR-Test, der Affenpockenvirus-DNA aus Läsionsabstrichen nachweist, so der Schweizer Pharmakonzern.

TWITTER

Elon Musk hat den Einführungstermin für den aktualisierten Abonnementdienst von Twitter auf Ende des Monats verschoben, nachdem die Einführung in den ersten Tagen nach der Übernahme der Social-Media-Plattform durch den Milliardär von Pannen begleitet und missglückt war. Musk hat den 44-Milliarden-Dollar-Deal für Twitter Ende vergangenen Monats abgeschlossen.

TOSHIBA

Der Investmentfonds Japan Industrial Partners (JIP) erhält laut einem Zeitungsbericht weitere Unterstützung für seine Übernahmeofferte für den Mischkonzern Toshiba. Der japanische Chiphersteller Rohm Co und der Motoradhersteller Suzuki Motor Corp wollen sich dem Konsortium um den halbstaatlichen Investmentfonds anschließen, wie die Zeitung Nikkei unter Berufung auf nicht identifizierte Quellen berichtet. Rohm wird dem Bericht zufolge etwa 300 Milliarden Yen (2,07 Milliarden Euro) investieren, während Suzuki Motor mehrere zehn Milliarden Yen aufbringt.

