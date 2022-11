legt Rechtsmittel gegen einen Teilbescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ein, die den Konzernabschluss der Tochter Adler Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2019 für fehlerhaft hält. Diese Auffassung teile das Unternehmen nicht, sondern halte an der vollumfänglichen Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit des testierten Konzernabschlusses fest, teilte die Adler-Gruppe mit und kündigte an, den Rechtsweg auszuschöpfen.

CTS EVENTIM

hat im dritten Quartal auch den Gewinn unter dem Strich vervielfacht. Der im MDAX notierte Ticketing- und Veranstaltungskonzern verzeichnete nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause eine Erholung der Geschäftstätigkeit.

DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG

hat in den ersten neun Monaten des Jahres unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Das Kerngeschäft der Erstversicherung bleibe auf Wachstumskurs, teilte das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt mit und bestätigte die Jahresprognose.

LANG & SCHWARZ

hat im dritten Quartal im Vorjahresvergleich deutlich weniger verdient. Grund waren unter anderem signifikant geringere Handelsvolumina und Transaktionen, wie der Handelsplattformbetreiber aus Düsseldorf mitteilte.

MV WERFTEN

Die Kreuzfahrtsparte des US-Unterhaltungskonzerns Disney, Disney Cruise Line, kauft das fast fertiggestellte Kreuzfahrtschiff "Global Dream" der insolventen MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Disney werde mit der Meyer Werft zusammenarbeiten und das Schiff in Wismar fertigstellen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die "Global Dream" werde umbenannt und solle ab 2025 über die Meere fahren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, er sei aber "günstig".

NORDEX

Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen Auftrag zur Belieferung und Errichtung von zehn Anlagen aus Polen erhalten. Auftraggeber ist die Wind Farm Lada, eine Tochtergesellschaft der RE Alloys, wie die Nordex SE mitteilte.

SAF-HOLLAND SE

bekommt einen neuen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat hat Frank Lorenz-Dietz mit Wirkung zum 1. Januar 2023 bestellt, wie der SDAX-Konzern mitteilte. Der 49-Jährige folgt auf Wilfried Trepels, der das Amt nach dem Ausscheiden von Inka Koljonen seit Mai 2022 interimistisch ausübt.

THYSSENKRUPP

sieht angesichts der unwägbaren Entwicklungen an den Energie- und Rohstoffmärkten sowie der Konjunktur insgesamt weiterhin keine Basis, um über eine konkrete Aufstellung eines eigenständigen Stahlgeschäfts entscheiden zu können. Das Thema ist laut Konzern-Finanzchef Klaus Keysberg aber nicht vom Tisch. "Beim Stahl sind wir weiterhin davon überzeugt, dass eine eigenständige Aufstellung dem Geschäft gute Zukunftsperspektiven eröffnet", sagte er auf der Bilanzpressekonferenz laut Redetext.

TUI

Der neue Tui-Chef Sebastian Ebel ist sich sicher, dass der Bund mit dem milliardenschweren Rettungspaket, das er in der Pandemie für den Reisekonzern geschnürt hat, letztlich ein gutes Geschäft machen wird. "Das Engagement in Tui wird für den Staat und den deutschen Steuerzahler sehr erfolgreich, das heißt wirtschaftlich lukrativ sein", sagte Ebel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

ZF FRIEDRICHSHAFEN

hat mit einem Schuldscheindarlehen 700 Millionen Euro eingesammelt, mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Die Vermarktung sei mit einem Volumen von 300 Millionen Euro gestartet worden, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund der signifikanten Überzeichnung habe ZF das Volumen deutlich ausgeweitet und das Schuldscheindarlehen am jeweils unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert.

LIEFERANDO

und Getir arbeiten künftig europaweit zusammen. Wie das Lieferando-Mutterunternehmen Just Eat Takeaway mit Sitz in Amsterdam und Getir aus der Türkei mitteilten, beginnt diese Zusammenarbeit in Deutschland in der kommenden Woche. Lieferando liefert vor allem fertige Mahlzeiten aus, Getir Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs.

BURBERRY

hat im ersten Geschäftshalbjahr dank Kostensenkungen mehr verdient. Zudem bekräftigte der britische Luxusgüterkonzern trotz des schwierigen Umfelds seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2024. Dann soll unter anderem der Umsatz 4 Milliarden britische Pfund erreichen.

BOUYGUES

hat in den ersten neun Monaten Umsatz und operativen Gewinn gesteigert, aber unter dem Strich weniger verdient. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Bau- und Medienkonzern.

DANONE

will den ökologischen Fußabdruck seiner Standorte verringern und seine Betriebsabläufe energieeffizienter gestalten. Ein entsprechendes Programm sei gestartet worden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit.

