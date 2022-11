hat angesichts zahlreicher Krisen wie dem Krieg in der Ukraine, der hohen Inflation und der großen Abhängigkeit Europas bei kritischen Rohstoffen und Technologien von anderen Weltregionen eine stärkere europäische Integration angemahnt. "Wir brauchen eine Agenda 2030 für Europa", sagte Christian Sewing beim European Banking Congress in Frankfurt. Dabei forderte er bessere Rahmenbedingungen für Banken.

K+S

will seine ausstehenden Finanzverbindlichkeiten verringern und kauft dazu eine Anleihe vorzeitig zurück. Wie der Kali- und Salzproduzent mitteilte, wird den Inhabern der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 ein Angebot zum Rückkauf in bar gemacht. Der Rückkaufkurs liege bei 100,00 Prozent und damit leicht über dem aktuellen Kurs, zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Angebotsfrist beginnt per sofort und endet voraussichtlich am 29. November um 16.00 Uhr MEZ. Das Ergebnis will K+S am 30. November mitteilen. Der Vollzug ist für den 1. Dezember geplant.

HOCHTIEF-TOCHTER

hat einen Auftrag zum Bau des Wohnhochhaus-Projektes Aga Hall Estate in der indischen Stadt Mumbai erhalten. Der Auftrag für die Cimic-Tochter Leighton Asia bringt dem Unternehmen einen Umsatz von rund 150 Millionen australischen Dollar (ca. 97 Millionen Euro) ein, wie Cimic mitteilte.

STO

hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz gesteigert, operativ aber weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen konnte steigende Kosten nur teilweise an seine Kunden weitergeben, zudem belasteten gestiegene Frachtkosten das Ergebnis. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Sto SE & Co. KGaA mit Sitz in Stühlingen am Südrand des Schwarzwaldes dennoch.

CANAL+

führt nach Angaben informierter Kreise exklusive Gespräche mit dem Telekomriesen Orange über den Kauf von dessen Pay-TV-Gruppe OCS. Die Vivendi-Tochter Canal+ sei als bevorzugter Käufer ausgewählt worden, weil sie bei den Sendeinhalten die Ausrichtung mit einer kulturell französischen Sonderstellung erhalten wolle, sagte ein mit der Situation vertraute informierte Person zu L'Agefi-Dow Jones

BHP

hat sein Übernahmeangebot für die australische OZ Minerals Ltd erhöht und sich damit die Unterstützung des kleineren Konkurrenten gesichert. Die BHP Group Ltd. bietet nun 28,25 australische Dollar je Aktie, umgerechnet ca. 18,27 Euro, statt zuvor 25 australische Dollar, wie OZ Minerals mitteilte.

