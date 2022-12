Die verhaltene Handelsaktivität der Privatanleger macht dem Online-Broker Flatexdegiro zu schaffen. Das Unternehmen senkte seine Umsatz- und Margenprognose für 2022. Außerdem reagiert Flatex mit personellen und organisatorischen Maßnahmen sowie zusätzlichen Eigenmitteln auf Beanstandungen der Finanzaufsicht Bafin. Die Aktie liegt am Vormittag knapp 29 Prozent im Minus. Kurz nach Börseneröffnung hatte das Papier noch 38 Prozent verloren.

JOST-WERKE

hat sich Geld am Kapitalmarkt besorgt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es ein Schuldscheindarlehen über 130 Millionen Euro platziert, das an ESG-Kriterien gekoppelt ist. Wegen der starken Nachfrage ist das ursprüngliche Volumen von 100 Millionen Euro aufgestockt worden.

CREDIT SUISSE

Die neue Investmentbank der sich in der Restrukturierung befindlichen Credit Suisse lockt offenbar prominente Investoren an. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und ein US-Finanzinvestor gehörten zu jenen Investoren, die Geld in die neue Einheit CS First Boston stecken wollen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

GLENCORE

Der Bergbaukonzern Glencore hat mit der Demokratischen Republik Kongo wegen mutmaßlicher Korruptionsfälle zwischen 2007 und 2018 eine Einigung erzielt. Die Glencore plc zahlt laut Mitteilung zur Beilegung 180 Millionen US-Dollar. Die Vereinbarung decke alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen ab, einschließlich derer, die vom US-Justizministerium untersucht würden, so der Konzern.

VODAFONE

muss sich auf die Suche nach einem neuen Chef machen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der seit 2018 amtierende CEO Nick Read mit dem Verwaltungsrat vereinbart, seinen Posten zum Jahresende niederzulegen. Finanzvorständin Margherita Della Valle sei als Interim-CEO in Personalunion bestellt worden.

TESLA

will Agenturberichten zufolge die Produktion in seinem Werk in Schanghai wegen einer rückläufigen Nachfrage reduzieren. Die Fertigung des Model Y könnte im Dezember um 20 Prozent verringert werden, berichten Bloomberg und Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Die Kürzungen könnten noch in dieser Woche in Kraft treten. Die Produktion könnte auch wieder erhöht werden, wenn die Nachfrage wieder anzieht.

YANDEX

Alexej Kudrin, ein langjähriger Verbündeter von Präsident Wladimir Putin , hat seinen Einstieg beim russischen Onlinekonzern Yandex angekündigt. "Ich habe ein Angebot von Yandex angenommen, Berater für Unternehmensentwicklung zu werden", erklärte der 62-jährige ehemalige Finanzminister am Montag. Beobachter sehen darin einen weiteren Schritt, um die staatliche Kontrolle des Internets in Russland auszubauen.

FOXCONN

Der Apple-Auftragsfertiger Foxconn hat auch im November unter den coronabedingten Einschränkungen in China gelitten. Der Umsatz fiel um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Der Covid-Ausbruch in Zhengzhou habe die Auslieferungen beeinträchtigt.

