hat eine weitere Abschreibung auf den Goodwill ihrer Investition in die italienische Fondsgesellschaft Kairos Investment Management SpA vorgenommen. Infolgedessen rechnet Julius Bär rechnet mit einer Belastung für das Finanzergebnis im laufenden Jahr.

NOVOZYMES/CHR. HANSEN

Die dänischen Biotechnologieunternehmen Novozymes AS und Chr. Hansen Holding AS fusionieren. Damit entsteht ein Biotech -Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 3,5 Milliarden Euro.

ROSNEFT

In der Bundesregierung laufen nach einem Bericht im Handelsblatt Vorbereitungen für eine mögliche Enteignung der Deutschland-Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft. Damit würde die Bundesregierung Forderungen der polnischen Regierung erfüllen, die laut Handelsblatt als Bedingung für Öllieferungen von Polen an die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt die Enteignung von Rosneft Deutschland gefordert hat. Rosneft Deutschland ist Mehrheitseigner von PCK. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wollte den Bericht im Handelsblatt nicht kommentieren.

SAINT-GOBAIN

verkauft sein britisches Handelsmarkengeschäft für 740 Millionen britische Pfund an die dänische Stark Group AS. Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, ist eine entsprechende verbindliche Vereinbarung unterzeichnet worden. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2023 vollzogen werden.

AMGEN

erwirbt den irischen Pharmakonzern Horizon Therapeutics in einer Barübernahme mit einem Wert von 27,8 Milliarden US-Dollar.

MICROSOFT

beteiligt sich um Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit der London Stock Exchange Group (LSE) an dem Börsenbetreiber. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, wurde eine Kooperation in den Bereichen Daten- und Analyselösungen sowie Cloud-Infrastrukturen vereinbart. Die Microsoft Corp werde eine Beteiligung an der LSE von rund 4 Prozent durch den Erwerb von Aktien eines Blackstone-Thomson-Reuters-Konsortiums erwerben.

