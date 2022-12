Das Refinanzierungskonzept des Bordnetzherstellers Leoni kann zunächst nicht umgesetzt werden. Wie der Konzern mitteilte, hat die Stark Corporation den Abschluss der Übernahme des Bereichs Cable Solutions der Leoni AG, die eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung des Konzepts ist, verweigert. Leoni hat sich mit den Banken darauf geeinigt, dass Ende des Jahres fällige Kreditlinien vorübergehend prolongiert werden.

LUFTHANSA

hat ihre Ergebnisprognose für das laufende Jahr angehoben. Die Fluggesellschaft rechnet für das Gesamtjahr 2022 nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) von rund 1,5 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Lufthansa ein Adjusted EBIT von mehr als einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt.

NORDEX

hat einen Auftrag zum Bau eines Windparks in Brasilien mit 94,4 Megawatt Gesamtleistung bekommen. 16 Turbinen des Typs N163/5.X sollen dazu im Bundesstaat Rio Grande do Norte auf 120-Meter-Betontürmen errichtet werden, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Auftraggeber des Projekts, dessen Baubeginn im zweiten Quartal 2024 sein soll, ist eine Tochter des japanischen Toda-Konzerns.

SURTECO

übernimmt über ihre US-Tochter die Geschäftsbereiche "Laminates and performance films and coated fabrics" von der Omnova Solutions Inc, eine Tochtergesellschaft der Synthomer plc. Die Geschäftsbereiche sind den Angaben zufolge auf die Produktion und den Vertrieb von Laminaten, Folien und vinylbeschichteten Stoffen spezialisiert und beschäftigen an Standorten in den USA und in Thailand insgesamt rund 880 Mitarbeiter.

NOVARTIS

Nach den USA hat der Schweizer Pharmakonzern Novartis nun auch in Europa die Zulassung der Radioligandentherapie Pluvicto zur Behandlung von fortgeschrittenem Prostatakrebs erhalten. Wie die Novartis AG mitteilte, gilt die Zulassung durch die Europäische Kommission für Pluvicto in Kombination mit einer Androgenentzugstherapie mit oder ohne Hemmung des Androgenrezeptorwegs.

SHELL

trennt sich von seinem Anteil an zwei Offshore-Produktionsverträgen im malaysischen Baram-Delta. Wie die Shell plc mitteilte, wird sie für 475 Millionen US-Dollar ihre 40-prozentige Beteiligung am "Amended 2011 Baram Delta EOR Production Sharing Contract" und 50 Prozent am "SK 307 Production Sharing Contract" an die Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd. verkaufen. Die restlichen Anteile verbleiben beim Betreiber Petronas Carigali Sdn. Bhd.

BOEING

hat einen Großauftrag von United Airlines erhalten. Die Fluggesellschaft will nach eigenen Angaben 100 Exemplare des Langstreckenfliegers 787 Dreamliner kaufen. Dazu bestehe eine Option über 100 weitere.

TWITTER

hat eine neue Version seines gebührenpflichtigen Abonnementdienstes Twitter Blue eingeführt. Dies ist der zweite Versuch von Eigentümer Elon Musk innerhalb weniger Wochen, damit die Abhängigkeit der Plattform von Werbeeinnahmen zu verringern.

December 13, 2022 07:06 ET (12:06 GMT)