Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Sie folgten der Wall Street, wo falkenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank die Kurse im Verlauf etwas ins Minus gedrückt hatten. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten aus China. Wie erwartet, hob die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte an. Zugleich wurde eine weitere Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung signalisiert. Die Hoffnung auf eine künftig gemäßigtere geldpolitische Straffung der Fed sei damit der Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung gewichen, hieß es, auch mit Blick auf die von der Fed gesenkte Wachstumsprognose. Zudem richteten sich die Blicke der Anleger auf die erwarteten Zinserhöhungen und begleitenden Aussagen der EZB und der Bank of England am Nachmittag (MEZ), was im Vorfeld für Zurückhaltung sorgte. Chinas Wirtschaftstätigkeit ist im November von den strikten Covid-19-Maßnahmen spürbar beeinträchtigt worden. Teil-Lockdowns führten vielfach zu Produktionsunterbrechungen und lasteten auf dem privaten Konsum, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze verfehlten im November die Erwartungen, wenngleich die Produktion zumindest zulegte. Die chinesische Zentralbank hat unterdessen bei neuen Liquiditätsoperationen wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen, was als Signal gesehen wird, dass sie die Leitzinsen zunächst unverändert lassen dürfte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Donnerstag nach der am Vorabend als falkenhaft wahrgenommenen US-Notenbank leicht an. Allerdings sind die Volumen nach Aussage eines Marktteilnehmers inzwischen extrem ausgedünnt. Auch der Primärmarkt sei mit Blick auf Weihnachten nahezu zum Erliegen gekommen. Im Fokus sind nun die Zinsentscheidungen der Bank of England sowie der Europäischen Zentralbank. Auch wenn bei der EZB einen Anhebung der Leitzinsen um ebenfalls 50 Basispunkte ausgemachte Sache zu sein scheint, könnte es auch hier nach Einschätzung der Commerzbank zu einer falkenhaften Überraschung kommen. Diese könne zum Beispiel darin bestehen, dass die neue Inflationsprognose für 2025 oberhalb der EZB-Zielmarke von 2 Prozent liegen könnte, was bereits zu einer leichten Spreadausweitung der Bundesanleihen gegenüber den italienischen Staatsanleihen geführt haben könnte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MUNICH RE

hat im Zuge der Umstellung auf die neuen Bilanzierungsstandards IFRS 9 und 17 ihr mittelfristiges Renditeziel angepasst. Wie aus der Präsentation zu einer Investorenveranstaltung hervorgeht, rechnet der DAX-Konzern für 2025 nun mit einer Eigenkapitalrendite (RoE) von 14 bis 16 Prozent. Nach dem bisherigen Standard war der Rückversicherer von 12 bis 14 Prozent ausgegangen.

MUNICH RE

will ihr Spezial-Erstversicherungsgeschäft stärken. Der DAX-Konzern bündelt diese Geschäfte in einem neuen Vorstandsressort und erweitert das Führungsgremium. Dafür hat der Aufsichtsrat zum 1. Januar 2023 Michael Kerner in den Vorstand berufen, der bislang das Geschäft von Munich Re Specialty Insurance in Nordamerika verantwortet.

METRO

Chef Steffen Greubel sieht keinen Grund, an den Unternehmenszielen für 2030 zu rütteln, trotz der nun höheren Unternehmensziele bis 2024/25 bei Umsatz und operativem Gewinn. Diese hat der Großhandelskonzern "aufgrund steigender Inflation" angehoben. Bis 2030 peilt Metro Greubel zufolge weiterhin einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA von mehr als 2 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von mehr als 600 Millionen Euro an.

METRO

sieht im Zusammenhang mit den Cyberattacken auf das Unternehmen seit dem 17. Oktober Belastungen für Umsatz und operativen Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Diese sind CFO Christian Baier zufolge jedoch bereits "inkludiert" in der Prognose für das Gesamtjahr. Durch die Cyberangriffe ist Baier zufolge dem Unternehmen Umsatz im "niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich" verloren gegangen.

CECONOMY

schraubt weiter ihre Kosten herunter und verfügt laut Investorenmitteilung über "genügend Liquidität", um die strategische Weiterentwicklung fortzusetzen. Der Konzern habe sich im Vorfeld steigender Zinssätze gute Finanzierungskonditionen gesichert, sagte der scheidende CFO Florian Wieser.

CECONOMY

Aktionäre haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 im Rahmen der Neustrukturierung der Convergenta-Beteiligung Dividenden in Höhe von insgesamt 63 Millionen Euro für frühere Jahre erhalten, müssen sich für eine "reguläre" Dividende aber noch gedulden. Es werde für 2021/22 keine Dividende ausgeschüttet, bekräftigte CFO Florian Wieser in der Investoren-Telefonkonferenz.

PATRIZIA

verlängert ein laufendes Aktienrückkaufprogramm um ein halbes Jahr. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, soll das vor einem Jahr gestartete Rückkaufprogramm in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro nun bis maximal 19. Juni 2023 verlängert werden. Ursprünglich war das Programm bis zum 31. Dezember 2022 befristet.

H&M

hat den Umsatz im vierten Geschäftsquartal etwas stärker gesteigert als erwartet. Die Erlöse kletterten in den drei Monaten per Ende November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach vorläufigen Berechnungen um 10 Prozent auf 62,45 Milliarden schwedische Kronen. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel ein Umsatzwachstum auf 62,05 Milliarden Kronen erwartet. In lokalen Währungen blieb der Nettoumsatz unverändert.

CITIGROUP

treibt ihre Pläne für einen Ausstieg aus dem Verbrauchergeschäft in China voran. Die drittgrößte US-Bank nach Vermögenswerten teilte mit, dass sie Maßnahmen zur Abwicklung des Privatkundengeschäfts einleiten wird, einschließlich des Verkaufs von Portfolios innerhalb des Geschäftsbereichs. Von der Maßnahmen seien etwa 1.200 Mitarbeiter in China betroffen.

FORD

und die chinesische Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) ziehen einem Agenturbericht zufolge den Bau einer Autobatterie-Fabrik in den USA in Erwägung. Als potenzielle Standorte kämen die US-Bundesstaaten Michigan und Virginia in Betracht, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen. In dem Werk sollen Lithium-Eisenphosphat-Batterien für die Elektromodelle von Ford hergestellt werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2022 07:00 ET (12:00 GMT)