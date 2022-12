erwirbt bis zu 7.500 neue 5G-Antennenstandorte. Wie die 1&1 AG mitteilte, hat ihre Tochter 1&1 Towers GmbH mit der Eubanet GmbH einen entsprechenden Vertrag vereinbart. Eubanet sei in Deutschland etabliert als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in der Telekommunikationsbranche, insbesondere für Analyse und Akquise geeigneter Standorte für neue Funkanlagen. Eubanet verfüge über die technischen und vertragsspezifischen Kenntnisse im Aufbau nahezu aller Netze.

SIEMENS MOBILITY

ist als Systemintegrator und Partner für das Projekt "Sydney Metro - Western Sydney Airport" ausgewählt worden. Der Anteil von Siemens Mobility am Auftrag beläuft sich auf etwa 900 Millionen Euro. Konkret sei das Unternehmen mit der Lieferung von zwölf automatischen, fahrerlosen Metrozügen mit je drei Waggons beauftragt worden.

BOEING

bekommt bei der Zulassungsfrist für zwei neue Modelle der Boeing 737 Max eine Sonderregelung. Ein vom US-Kongress am Dienstag veröffentlichter Gesetzentwurf sieht vor, dass die Jets noch mit der bisherigen Sicherheitsausstattung - mit leichten Änderungen - zugelassen werden dürfen.

VANTAGE TOWERS

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Vantage Towers empfehlen ihren Aktionären die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Oak Holdings. Das Angebot von 32 Euro je Aktie werde als fair und angemessen angesehen. Man begrüße die Absicht des Gemeinschaftsunternehmens von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, die Strategie von Vantage Towers zu unterstützen.

VERBUND

rechnet mit erheblichen Einbußen wegen des Strompreisdeckels. Der Konzern erwartet auf Basis der vorliegenden Gesetze und Regularien eine im Jahr 2023 ergebniswirksame Gewinnabschöpfung im EBITDA von 2,1 Milliarden Euro. Mit 1,8 Milliarden Euro falle der Großteil in Österreich an, der Rest in Deutschland. Die Zahlungen aus der Gewinnabschöpfung verteilen sich in etwa zu gleichen Teilen auf die Jahre 2023 und 2024.

VINCI

hat im Ölsektor zugekauft. Wie die Vinci SA mitteilte, hat ihre Tochtergesellschaft Cobra IS Vermögenswerte des staatlichen brasilianischen Ölkonzerns Petrobras für 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen.

December 21, 2022 07:16 ET (12:16 GMT)