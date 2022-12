zahlt wegen Umweltverschmutzung in Nigeria 15 Millionen Euro Entschädigung. Das Geld sollen drei Dörfer im Nigerdelta und Einzelkläger bekommen, wo von 2004 bis 2007 insgesamt vier Öl -Lecks Land und Wasser verseucht hatten. Die Entschädigung handelte Milieudefensie aus, der niederländische Arm von Friends of the Earth.

STELLANTIS

will beim Wasserstoffspezialisten Symbio einstiegen. Geplant sei eine "substanzielle Beteiligung". "Stellantis plant, neben den bestehenden Anteilseignern Faurecia und Michelin ein weiterer bedeutender Gesellschafter von Symbio zu werden", heißt es weiter. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Halbjahr 2023 erwartet.

