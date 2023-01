hat bei ihrem Neugeschäft 2022 von einem starken Wachstum in Nord- und Osteuropa profitiert. Alleine im vierten Quartal lag das Leasingneugeschäft im Konzern mit 647 Millionen Euro rund 24 Prozent über Vorjahr. Im Gesamtjahr 2022 erzielte Grenke ein Plus von 38,7 Prozent beim Neugeschäftsvolumen auf 2,3 Milliarden Euro und erreichte damit das obere Ende der Prognose, die zuletzt im Oktober auf 2,1 bis 2,3 (zuvor: 2,0 bis 2,2) Milliarden Euro erhöht wurde.

IBERDROLA

Der spanische Energieversorger hat für das vergangene Geschäftsjahr 2022 eine Zwischendividende von mindestens 18 Cent je Aktie in Aussicht gestellt. Diese werde durch die geplante Kapitalerhöhung über maximal 1,17 Milliarden Euro garantiert. Dazu sollen bis zu 106 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Für das Jahr 2021 hatte der Konzern eine Zwischendividende von 17 Cent pro Aktie gezahlt, die Gesamtausschüttung hatte sich auf 44 Cent belaufen.

ERICSSON

Die Ericsson AB erwartet wegen Kosten im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung seines Cloud-Software- und Dienstleistungsgeschäfts Ergebnisbelastungen im vierten Quartal. Als Teil der Turnaround-Strategie hat Ericsson beschlossen, aus bestimmten Verträgen und Produktangeboten auszusteigen, was zu einem einmaligen negativen Effekt auf das EBIT von 800 Millionen Schwedischen Kronen (71,7 Millionen Euro) im vierten Quartal 2022 führen dürfte, wovon 700 Millionen Schwedische Kronen (SEK) voraussichtlich den Cashflow beeinflussen werden, vor allem im Jahr 2023.

TWITTER

Die Social-Media-Plattform will das Werbe-Verbot für politische Inhalte wieder lockern. Das Unternehmen teilte zudem mit, dass die Richtlinien für anlassbezogene Werbung in den Vereinigten Staaten angepasst wird. Dabei handelt es sich um Werbung, die das Bewusstsein für Kategorien wie bürgerschaftliches Engagement, wirtschaftliches Wachstum, Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit bei den Menschen schärfen soll. In den kommenden Wochen will Twitter die Werbepolitik an die des Fernsehens und anderer Medien angleichen.

