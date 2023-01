Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich am Donnerstag praktisch unverändert. Nach den Spreadeinengungen seit Jahresbeginn warten die Anleger auf neue Impulse.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE POST

Die Gewerkschaft Verdi hat einen Tag vor Beginn der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post ihre Forderung nach einer Entgelterhöhung von 15 Prozent für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten bekräftigt.

RWE / EQUINOR

RWE und der norwegische Energiekonzern Equinor haben eine strategische Zusammenarbeit im Bereich Wasserstofftechnologie vereinbart, unter der Voraussetzung, dass eine Wasserstoffpipeline zwischen Norwegen und Deutschland gebaut wird.

GESCO

Die Beteiligungsgesellschaft hat ihre Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) vollzogen. Vorstand und Aufsichtsrat hatten die Umwandlung im Oktober 2021 beschlossen.

MORPHOSYS

erwartet für die US-Verkäufe seines Blutkrebsmedikaments Monjuvi in diesem Jahr keine großen Sprünge. Das Unternehmen rechne für 2023 mit einem Produktumsatz von 80 bis 95 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr lagen die Erlöse nach vorläufigen Zahlen bei 89,4 Millionen Dollar, was in etwa der zuletzt im Oktober gesenkten Prognose von rund 90 Millionen Dollar netto entsprach.

MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft hat ihr Portfoliounternehmen Japy Tech erfolgreich an das Management der Gesellschaft verkauft. Mutares habe bei der Transaktion das Unternehmsziel einer Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 7 bis 10 übertroffen.

TESLA

Tesla hat im Dezember weniger in China hergestellte Fahrzeuge ausgeliefert als im November. Laut Daten der China Passenger Car Association (CPCA), hat der von Milliardär Elon Musk geführte US-Elektroautohersteller im Dezember 55.796 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein Rückgang von mehr als 100.000 Fahrzeuge im November und 21 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

T-MOBILE US

hat dank starken Kundenwachstums im Schlussquartal das obere Ende der jüngsten Zielspanne im Gesamtjahr bei Vertragskunden übertroffen. Im abgelaufenen Jahr wurden nach vorläufigen Zahlen netto 6,42 Millionen Kunden hinzugewonnen. Damit liegt der Konzern oberhalb des oberen Endes der Ende Oktober angehobenen Zielspanne von 6,2 bis 6,4 Millionen. Im Vorjahr hatte der Zuwachs netto bei rund 5,5 Millionen Vertragskunden gelegen.

FOXCONN

Der Elektronikhersteller hat seinen Umsatz im abgelaufenen Jahr um 10 Prozent auf einen Rekordwert von 6,622 Billionen Neue Taiwan-Dollar (200 Milliarden Euro) gesteigert. Im Dezember gingen die Einnahmen angesichts schwächerer Nachfrage nach Computern und anderen Endgeräten um 12 Prozent auf 629,34 Milliarden NTD zurück, wie die formal unter dem Namen Hon Hai Precision Industry firmierende Gesellschaft mitteilte. 2021 war der Dezember sehr stark ausgefallen.

HONDA

Die Situation in den von Corona-Infektionen betroffenen chinesischen Honda-Werken hat sich offenbar stabilisiert. Der CEO von Honda Motor Co., Toshihiro Mibe, sagte am Donnerstag, er erwarte, dass sich die Situation in den chinesischen Werken verbessern werde, da die meisten Mitarbeiter bereits mit Covid-19 infiziert worden seien.

