hat mit einem führenden Halbleiterunternehmen einen Vertrag über die exklusive Entwicklung und Lieferung von Produktionsanlagen für den Einsatz im sogenannten Advanced Packaging geschlossen. Den Name des Auftraggebers gab die LPKF Laser & Electronics SE nicht bekannt. Der Vertrag hat ein Umsatzvolumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

TUI

hat die vakante Position des Chief Information Officer (CIO) auf Konzernebene zum 1. Januar mit Pieter Jordaan besetzt. Jordaan werde die Führung des IT Leadership Teams übernehmen und für die Umsetzung der strategischen Prioritäten im Bereich IT verantwortlich sein. Er berichtet direkt an Konzernchef Sebastian Ebel, der bereits im vergangenen Oktober die Gesamtverantwortung im Vorstand für die IT übernommen hat.

LG ELECTRONICS

rechnet für das gerade abgelaufene vierte Quartal mit einem Einbruch von 91 Prozent beim operativen Gewinn. Gründe sind eine im Vorjahresvergleich weltweit schwächere Nachfrage nach Fernsehern und Haushaltsgeräten sowie höhere Marketing- und Rohstoffkosten.

SHELL

rechnet angesichts der zuletzt hohen Gewinne etwa im Gashandel mit zusätzlichen Steuerbelastungen in der Europäischen Union und in Großbritannien von 2 Milliarden Dollar. Das sei die Folge der kürzlich angekündigten zusätzlichen EU-Steuern und der erhöhten Abgabe auf Energiegewinne seitens der britischen Regierung.

STELLANTIS

könnte einem Medienbericht zufolge weitere Werke stilllegen, um die Ausgaben angesichts steigender Inflation weiter zu reduzieren. Die Inflation habe die Kosten für die Elektrifizierung von Stellantis' Modellpalette gesteigert, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf einen Kommentar von Stellantis-CEO Carlos Tavares.

