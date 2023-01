übernimmt den Forensik-Spezialisten Verogen für 150 Millionen US-Dollar. Die Transaktion sei mit Eigenmitteln bezahlt worden und jetzt abgeschlossen worden, teilte der Testspezialist aus Hilden jetzt mit. Im laufenden Jahr werde mit Umsätzen von rund 20 Millionen US-Dollar aus dem Verogen-Portfolio gerechnet, hieß es weiter. Investitionen in Vermarktung und Portfolioentwicklung würden allerdings dazu führen, dass der bereinigte Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 3 US-Cent verwässert werde. Eine konkrete Ergebnisprognose für 2023 hat Qiagen bisher nicht ausgegeben. 2024 sei kein Ergebniseffekt aus dem Zukauf mehr zu erwarten, erklärte Qiagen weiter.

ENPAL

steht offenbar kurz vor dem Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde. In dem Deal, der diese Woche bekanntgegeben werden könnte, werde der Anbieter von Photovoltaikanlagen mit rund 2,4 Milliarden Euro bewertet, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Angeführt werde die Finanzierungsrunde von dem US-Finanzinvestor TPG.

HOCHTIEF

Eine Tochter-Gesellschaft des australischen Hochtief-Baukonzerns Cimic ist auch beim zweiten Teil des Ausbaus vom Nepean Hospital in Sydney mit von der Partie. CPB Contractors soll einen weiteren Klinikturm errichten und andere Gebäude modernisieren, wie Hochtief mitteilte. Der CPB-Anteil am Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 260 Millionen australische Dollar, umgerechnet rund 164 Millionen Euro. Der Start des neuen Projekts ist für 2023 geplant.

KUKA

setzt in den kommenden Jahren im Vorstand auf Kontinuität. Wie der Augsburger Roboter-Hersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung 2022 die Verträge für CEO Peter Mohnen und CFO Alexander Tan vorzeitig verlängert. Beide Manager haben jeweils einen dreijährigen Vertrag bis Ende 2025 erhalten.

NORDEX

hat einen Auftrag für einen 45-Megawatt-Windpark in Nordrhein-Westfalen erhalten. Wie der Hersteller von Windenergieanlagen mitteilte, hat ein Elektrizitätsversorger Ende 2022 die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von 10 Anlagen des Typs N149/4.X für den Windpark beauftragt. Der Vertrag beinhalte auch die Wartung des Windparks über 20 Jahre. Ab Herbst 2023 sollen die ersten 4,5-Megawatt-Anlagen in Betrieb gehen.

ASTRAZENECA

erwirbt das US-biopharmazeutische Unternehmen Cincor. Die Transaktion hat laut Mitteilung einen Wert bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar, wenn man den Kaufpreis von rund 1,3 Milliarden Dollar und die maximal möglichen bedingten Zahlungen addiert. Damit erwirbt der schwedisch-britische Pharmakonzern die weltweiten Rechte an dessen Herz-/Nieren-Medikament Baxdrostat, wie Astrazeneca mitteilte.

DANONE

Drei Umweltorganisationen wollen den französischen Lebensmittelkonzern gerichtlich dazu bringen, weniger Plastik zu verwenden. Die Organisationen ClientEarth, Surfrider Foundation Europe und Zero Waste France reichten Klage unter Berufung auf das französische Lieferkettengesetz gegen das Unternehmen ein, wie aus der am Montag von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Klageschrift hervorgeht. Danone soll demnach einen "Plan zur Deplastifizierung" vorlegen müssen.

STELLANTIS

will seine Expansion bei Elektrofahrzeugen mit Hilfe einer Investition in ein australisches Bergbauunternehmen unterstützen. Wie der Autohersteller mitteilte, will er in nicht genannter Höhe in das Unternehmen Element 25 investieren, das den Konzern mit Mangansulfat in Batteriequalität beliefern wird, das in den eigenen EV-Batteriepacks verwendet werden kann.

GOLDMAN SACHS

könnte diese Woche eine der größten Runden an Stellenstreichungen in der Firmengeschichte lancieren. Mehr als 3.000 Stellen sollen wegfallen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag. Ein Sprecher des Unternehmens lehnte eine Stellungnahme ab.

