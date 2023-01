verstärkt seine Wette auf den neuen Markt der computergestützten Auswertung von radiologischen Daten. Nach einem erfolgversprechenden Start seiner Plattform Calantic kauft der Pharma- und Agrarchemiekonzern jetzt für einen nicht genannten Preis das britische Start-up Blackford Analysis, das die dahinter liegende Plattformtechnologie für Bayer entwickelt hat.

Vor Beginn der zweiten Runde der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ein "verhandlungsfähiges Angebot" der Arbeitgeber gefordert. Verhandlungsführerin Andreas Kocsis erklärte am Mittwoch, die Arbeitgeber müssten "ihre Emotionen zu unserer Tarifforderung überwinden und sich den Fakten zuwenden". Die Inflation sei so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn.

hat im Rahmen seines Kapitalmarkttags die Ziele für das soeben abgelaufene Jahr bestätigt. Bis 2026 will der Raumfahrt- und Technologiekonzern Gesamtleistung und EBITDA deutlich steigern und das EBIT mehr als verdoppeln.

hat einen Rahmenvertrag zur Lieferung von Subsystemen für CROWS-Waffenstationen der US Army erhalten. Der auf fünf Jahre angelegte Kontrakt könnte zu einem Auftragseingang im zweistelligen Millionenbereich führen, teilte Rheinmetall mit. Ausführen soll den Auftrag das Tochterunternehmen American Rheinmetall Systems.

hat im dritten Geschäftsquartal zwar flächenbereinigt ein leichtes Wachstum verzeichnet, allerdings fiel dieses schwächer aus als erwartet. Besonders die Covid-Beschränkungen in China belasteten das Geschäft. Die Kurz- und Mittelfristziele bekräftigte Burberry.

will die Aufkündigung der Fusionsvereinbarung durch den Konkurrenten Frontline nicht hinnehmen. Wie die Euronav NV mitteilte, hat sie ein Eil-Schiedsverfahren beantragt.

hat im zweiten Halbjahr 2022 operativ wieder schwarze Zahlen geschrieben und auch im Gesamtjahr einen kleinen operativen Gewinn erzielt. Im Schlussquartal gingen die Bestellungen allerdings um 12 Prozent zurück, wie der Essenslieferdienst in einem Trading Update mitteilte. Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn deutlich zulegen.

hat in seinem dritten Geschäftsquartal vor allem wegen des Nachfrageeinbruchs in China im Zuge der Covid-Beschränkungen weniger umgesetzt als erwartet. Zudem schwächte sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal im Vergleich zu den ersten sechs Monaten ab.

