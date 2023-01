verstärkt sein Engagement beim österreichischen Prop-Tech-Unternehmen Gropyus mit einer finanziellen Beteiligung und einem Sitz im Aufsichtsrat. Vonovia wird als Lead-Investor an der Series-B-Finanzierungsrunde von Gropyus teilnehmen, die insgesamt ein Volumen von rund 100 Millionen Euro aufweist. Im Zuge der Investition werde Vonovia-Vorstand Daniel Riedl, verantwortlich für Entwicklungsgeschäft und Neubauvorhaben bei Vonovia, in den Gropyus-Aufsichtsrat einziehen.

KOMAX

hat vergangenes Jahr von guten Geschäften in allen Regionen profitiert und sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität verbessert. Zudem erzielte der Kabelverarbeiter laut Mitteilung einen Rekord beim Ordereingang.

GENERAL ELECTRIC

hat seinen Umsatz im vierten Quartal dank des starken Triebwerks- und Energieerzeugungsgeschäfts gesteigert. Nicht nur die Erlöse, auch der Gewinn und der freie Cashflow lagen über den Erwartungen. Enttäuscht hat GE dagegen mit dem Ausblick auf das laufende Jahr, in dem das zu Jahresbeginn abgespaltene Healthcare-Geschäft nicht mehr enthalten ist.

JOHNSON & JOHNSON

hat im vierten Quartal 2022 mehr verdient als erwartet und auch mit dem Ausblick auf das laufende Jahr die Wall-Street-Prognosen übertroffen. Die J&J-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 0,9 Prozent.

3M

hat im vierten Quartal weniger verdient als erwartet und rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinnrückgang. Der Konzern will nun weltweit 2.500 Stellen in der Produktion streichen, was Chief Executive Mike Roman als "eine notwendige Entscheidung zur Angleichung an das angepasste Produktionsvolumen" bezeichnete. Im vorbörslichen US-Handel verliert die 3M-Aktie über 4 Prozent.

zollt dem drohenden Konjunkturabschwung Rechnung und streicht weltweit 2.500 Arbeitsplätze in der Fertigung. Der Stellenabbau richte sich nach den Entwicklungen auf ihren Endmärkten und sei notwendig, um die Produktionsmengen anzupassen. Der US-Konzern, der nach Angaben von Factset rund 95.000 Mitarbeiter beschäftigt, wird den weiteren Angaben zufolge im ersten Quartal einen Restrukturierungsaufwand vor Steuern von 75 bis 100 Millionen US-Dollar verbuchen.

