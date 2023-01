Der kürzlich angekündigte Börsengang des Webhosters Ionos soll bereits am 8. Februar stattfinden. Die beiden verkaufenden Aktionäre United Internet und Warburg Pincus bieten dafür ab dem kommenden Montag jeweils 15 Prozent ihrer Aktien zur Zeichnung an, insgesamt 21 Millionen Aktien. Darüber hinaus ist bei Bedarf eine Mehrzuteilung von weiteren 3,15 Millionen Aktien reserviert.

SIGNIFY

hat nach den endgültigen Zahlen im Schlussquartal den Nettogewinn halbiert. Die Gewinnmargen litten unter der Inflation. Er rechnet aber mit einer Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte 2023.

AIR FRANCE-KLM

hat insgesamt sieben neue Flugzeuge bei Airbus geordert. Drei Passagiermaschinen vom Typ A350-900 sollen ab 2024 bei Air France in den Dienst gestellt werden, vier Frachter A350F werden ab der zweiten Hälfte 2026 bei Martinair im Auftrag von KLM Cargo fliegen. Mit den Flugzeugen will der französisch-niederländische Luftfahrtkonzern seine Flotte modernisieren und die CO2-Emissionen senken.

ANDANI

Die sieben börsennotierten Unternehmen der Adani-Gruppe haben insgesamt 10 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren, nachdem das in New York ansässige Unternehmen Hindenburg dem indischen Mischkonzern weitreichende Betrügereien vorgeworfen hat. Hindenburg unterstellt dem Konglomerat, das von Gautam Adani, dem reichsten Mann Indiens, kontrolliert wird, weitreichende Betrügereien, darunter den Einsatz von Briefkastenfirmen zur Manipulation seiner Aktienkurse. Adani wehrt sich nun dagegen.

H&M

hat im vierten Geschäftsquartal einen Nettoverlust verbucht, nachdem das Ergebnis durch höhere Kosten und den Verlust des profitablen Russlandgeschäfts belastet worden ist. Das Modeunternehmen verzeichnete in dem am 30. November beendeten Quartal einen Nettoverlust von 864 Millionen Schwedischen Kronen (77 Millionen Euro), verglichen mit einem Gewinn von 4,62 Milliarden Kronen ein Jahr zuvor. Die von Factset befragten Analysten hatten mit einem Gewinn von 2,66 Milliarden Kronen gerechnet.

LG ELECTRONICS

Belastet von der weltweit gedämpften Nachfrage nach Haushaltsgeräten und Fernsehern hat die LG Electronics Inc im vierten Quartal einen Verlust verzeichnet. Gut lief es dagegen im Segment der Automobilkomponenten, das aufgrund der guten Nachfrage nach Elektronikteilen erstmals einen Jahresgewinn erzielte.

NYSE

Die New Yorker Börse hat das Chaos zur Handelseröffung am Dienstag mit einem "manuellen Fehler" erklärt. Dieser Fehler habe im Zusammenhang mit dem "Disaster-Recovery-System" der Börse wilde Kursschwankungen und Handelsunterbrechungen ausgelöst, die die Eröffnungsauktion beeinträchtigten. Das führte dazu, dass Tausende von Geschäften storniert werden mussten.

REMY COINTREAU

hat in ihrem dritten Geschäftsquartal weniger umgesetzt, da sich die Konsumtrends in den USA nach Jahren des pandemiebedingten Wachstums normalisiert haben. Der Umsatz ist von Oktober bis Dezember auf 437,6 Millionen Euro zurückgegangen, von 440,5 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Insgesamt sank der Umsatz um 0,7 Prozent auf berichteter Basis und um 6 Prozent organisch.

SHELL

unterzieht sein Privatkundengeschäft in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland einer strategischen Überprüfung. Entscheidungen über das Geschäft mit der Energieversorgung privater Haushalte seien aber noch nicht getroffen worden.

VESTAS WIND SYSTEMS

sieht die eigenen Ergebnisse im Gesamtjahr 2022 unter den Erwartungen. Projektverzögerungen, eine Wertminderung und Rückstellungen hätten das vierte Quartal belastet.

