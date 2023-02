Credit Suisse hat offenbar in einem Finanzinvestor einen Interessenten für sein neu aufgestelltes Investmentbanking-Geschäft gefunden. Apollo Global Management führe Gespräche mit der Bank über die Beteiligung an der CS First Boston, so Informanten.

ASTRAZENECA

kann einen Zulassungserfolg für das Medikament Forxiga verbuchen. Forxiga wurde in der EU für die Behandlung symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz zugelassen.

BNP PARIBAS

hat im vierten Quartal unter dem Strich etwas weniger verdient, aber die Erträge dank höherer Nettozinserträge gesteigert. Die französische Bank erhöhte zudem die Ziele für 2025 und kündigte und einen Aktienrückkauf von 5 Milliarden Euro an. Für 2022 sollen die Aktionäre eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie erhalten.

BP

hat einen Rekordgewinn für 2022 vermeldet. Das vierte Quartal blieb allerdings leicht hinter den Erwartungen zurück. BP kündigte außerdem an, die Öl - und Gasförderung mit einer langsameren Rate zu drosseln als bislang geplant.

BOEING

will offenbar 2.000 Stellen streichen, ein entsprechender Bericht der Seattle Times wurde bestätigt. Ein Teil des Stellenabbaus soll durch Nutzung der natürlichen Fluktuation erreicht werden.

CARLSBERG

warnt davor, dass das Jahr 2023 angesichts des erhöhten Kostendrucks eine weitere Herausforderung darstellen wird.

IBERDROLA

will seine Aktivitäten in Deutschland in einer Tochtergesellschaft bündeln. Das Hauptgeschäft von Iberdrola Deutschland soll in der Erzeugung erneuerbarer Energien und Dienstleistungen bestehen.

NINTENDO

hat nach rückläufigen Verkäufen bei Switch-Konsolen und -Software sowie Gewinn- und Umsatzrückgängen in den ersten neun Monaten seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

SOFTBANK

macht bei den Vorbereitungen für einen Börsengang des britischen Chipdesigners Arm "erhebliche Fortschritte". Softbanks früherer Plan, Arm an Nvidia Corp zu verkaufen, war letztes Jahr an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert.

SOFTBANK

ist von Oktober bis Dezember wieder tief in die roten Zahlen gerutscht, weil das Investmentvehikel einen Verlust von fast 6 Milliarden Dollar schrieb. Softbank meldete einen Nettoverlust von 783,4 Milliarden Yen, was etwa 5,5 Milliarden Euro entspricht.

TELECOM ITALIA/KKR

hat bis Anfang März Zeit, um ein Angebot des Finanzinvestors KKR für eine Beteiligung an seinem Festnetzgeschäft zu bewerten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2023 07:33 ET (12:33 GMT)