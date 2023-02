Die Minderheitsaktionäre der SLM Solutions Group AG sollen aus dem Unternehmen gedrängt und abgefunden werden. Ein entsprechendes Verlangen hat die Mehrheitsgesellschafterin Nikon AM angezeigt, wie SLM mitteilte. SLM Solutions soll mit Nikon AM verschmolzen werden.

UNIPER

Der neue Vorstand von Uniper formiert sich langsam: Der Energiekonzern ernennt Holger Kreetz zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands. Der bisherige Leiter des Bereichs Asset Management übernimmt damit die Nachfolge von David Bryson, dessen Abschied Anfang des Jahres angekündigt wurde. Bryson wird zum 28. Februar 2023 aus dem Vorstand ausscheiden.

WIRECARD

Anlegern steht im Wirecard-Skandal kein Schadenersatz durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zu. Diese habe nicht gegen ihre Amtspflichten bei der Bilanzkontrolle verstoßen, erklärte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Es bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts, das die Klage eines Anlegers abgewiesen hatte.

ENEL

hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei von einem höheren Energieabsatz sowie gestiegenen Preisen profitiert. Das Energieunternehmen erhöhte den Umsatz um 64 Prozent auf 140,5 Milliarden Euro. Die Kennzahl enthält auch einen einmaligen Ertrag von 1,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Stromübertragungsgeschäfts von Enel in Chile.

HONDA

hat seinen Gewinn im dritten Geschäftsquartal dank des starken Motorradgeschäfts gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent gesteigert. Der Konzern teilte mit, dass sich das Nettoergebnis im Quartal per Ende Dezember von 192,96 Milliarden im Vorjahr auf 244,655 Milliarden Yen erhöht habe, umgerechnet 1,7 Milliarden Euro. Dies übertraf die Schätzung von 201,91 Milliarden Yen einer Umfrage unter Analysten.

SPACEX

Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat auf dem Weg zum ersten Orbitalflug der weltgrößten Rakete eine wichtige Etappe genommen: Nach Angaben des Unternehmens wurden bei einem Test am Donnerstag erstmals fast alle Triebwerke der ersten Stufe seiner Starship-Rakete erfolgreich gezündet. Der erste Orbitalflug könnte nun im März folgen.

TENNET

net prüft einen Verkauf seiner deutschen Aktivitäten an die Bundesrepublik. Tennet betreibt in den Niederlanden und großen Teilen Deutschlands ein verbundenes Übertragungsnetz. Die hohen Investitionen in die Netze würden in erster Linie durch Fremdkapital finanziert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 07:15 ET (12:15 GMT)