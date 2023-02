Der Aufsichtsrat von Knaus Tabbert hat die Verlängerung der Vorstandsverträge von Gerd Adamietzki (Chief Security Officer) und Werner Vaterl (Chief Operating Officer) beschlossen. Beide Verträge laufen am 31. Juli diesen Jahres aus und beide Vorstände seien nun für eine Periode von fünf Jahren bis zum 31. Juli 2028 bestellt worden.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

hat seine Ziele 2022 dank eines starken Wachstums bei den Mobilfunkvertragskunden übertroffen. Auch das dreijährige Strategieprogramm, das 2022 beendet wurde, lief besser als erwartet. Für das laufende Jahr stellt die Gesellschaft weiteres Wachstum in Aussicht. Die Dividende bleibt stabil bei 0,18 Euro je Aktie.

DANONE

hat den Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert, aufgrund gestiegener Kosten jedoch weniger verdient. Für 2022 soll eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, ein Anstieg um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

IBERDROLA

hat im vergangenen Jahr den Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei vom Wachstum in den USA und Brasilien, wodurch negative Entwicklungen in Spanien ausgeglichen werden konnten.

LLOYDS BANKING

hat im Schlussquartal 2022 dank höherer Erträge und geringerer Wertminderungen deutlich mehr verdient. Der Gewinn vor Steuern stieg von 968 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum auf 1,76 Milliarden Pfund. Analysten hatten nach einem vom Institut erstellten Konsens mit 1,78 Milliarden Pfund gerechnet. Bei den Nettoerträgen übertraf die Lloyds Banking Group mit 5,00 (Vorjahr: 4,12) Milliarden Pfund die Konsensschätzung (4,69 Milliarden Pfund) allerdings klar.

NEWS CORP

wird ihre Tochter Move Inc, zu der die Immobilienwebseite Realtor.com gehört, doch nicht an CoStar verkaufen. CoStar-CEO Andy Florance sagte am Dienstagabend in einer Telefonkonferenz zu den Konzernergebnissen seines Unternehmens, dass man die Move Inc nicht erwerben werde. CoStar hatte mit der News Corp über eine Übernahme von Move für 3 Milliarden US-Dollar verhandelt.

RIO TINTO

hat 2022 aufgrund niedrigerer Eisenerz- und Kupferpreise einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Ausschüttung an die Aktionäre wurde gesenkt.

ROSNEFT

Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Verhandlung zur Klage des russischen Ölkonzerns Rosneft gegen die Bundesregierung wegen der Treuhandverwaltung für zwei deutsche Rosneft-Tochterunternehmen begonnen. Der Konzern bezeichnet die Maßnahme als unverhältnismäßig und wendet sich auch gegen das seit dem 1. Januar geltende Embargo auf russische Ölimporte nach Deutschland. Das Bundeswirtschaftsministerium verweist zur Begründung auf die Energieversorgungssicherheit.

SCHINDLER

hat 2022 den Umsatz zwar gesteigert, jedoch deutlich weniger verdient. An die Aktionäre soll eine unveränderte Dividende von 4,00 Franken je Aktie ausgeschüttet werden.

STELLANTIS

will für 2022 eine Dividende von insgesamt 4,2 Milliarden Euro bzw 1,34 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Im vergangenen Jahr hat der Autohersteller von Marken wie Jeep und Dodge zweistellige Wachstumsraten bei Gewinn und Umsatz verzeichnet und dabei von deutlichen Steigerungen beim Absatz von Elektrofahrzeugen profitiert.

TELECOM ITALIA

hat nun bis zum 24. März Zeit, um das Angebot des Finanzinvestors KKR für eine Beteiligung an seinem Festnetzgeschäft zu bewerten. KKR habe die Frist verlängert, da die italienische Regierung die geplante Transaktion noch prüfe. Der Verwaltungsrat werde am Freitag zu einer Sitzung zusammenkommen, um das unverbindliche Angebot zu erörtern, das Anfang Februar mit einer zunächst vierwöchigen Frist eingegangen sei.

TESLA

hält an seinen Plänen zur Batteriefertigung im ostdeutschen Grünheide fest. Eine Sprecherin des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums erklärte, die Aussage, dass Tesla seine Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland aufgegeben habe, treffe "nicht zu". Vielmehr sei richtig, dass Tesla seine Batteriesystemproduktion in Grünheide aufgenommen habe und die Fertigung von Batteriezellkomponenten am Standort vorbereite.

WIENERBEGER

hat im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und dabei von Kostenkontrolle und vorausschauender Energiebeschaffung profitiert. Die Dividende soll für 2022 deutlich auf 0,90 Euro je Aktie von 0,75 Euro steigen. Im laufenden Jahr rechnet der österreichische Baustoffhersteller laut Mitteilung mit Marktniveaus in Europa und Nordamerika vor allem bei Neubau und Infrastruktur "deutlich niedriger als in den vorangegangenen Jahren", bei Renovierung und Sanierung "eher stabil".

