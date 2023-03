wird künftig Flüssiggas für den Betrieb ihrer großen neuen Dual-Fuel-Containerschiffe von Shell beziehen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen mehrjährigen Liefervertrag für verflüssigtes Erdgas (LNG) mit Shell unterzeichnet. Laut Hapag-Lloyd kann sich die CO2-Intensität der Schiffe im Vergleich zum Betrieb mit herkömmlichen Kraftstoffen um bis zu 23 Prozent senken lassen.

THYSSENKRUPP

Erstmalig hat sich ein Industrieunternehmen bei Thyssenkrupp Nucera Kapazitäten für den Bau von Modulen zur Herstellung von Wasserstoff reserviert. Der Kunde habe sich vertraglich Produktionskapazitäten für die Herstellung von standardisierten 20-MW-Modulen für die alkalische Wasserelektrolyse im Industriemaßstab gesichert, heißt es in einer Mitteilung des Dortmunder Unternehmens.

AB FOODS

Angesichts nachlassenden Inflationsdrucks hebt Associated British Foods seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 an. War der britische Lebensmittel- und Handelskonzern bislang von rückläufigen Gewinnen ausgegangen, so werden bei wachsenden Umsätzen sowohl der bereinigte operative Gewinn als auch das bereinigte Ergebnis je Aktie auf Vorjahresniveau gesehen, wie AB Foods zu Wochenbeginn mitteilte.

SPACEX

hat den Start einer Falcon-9-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS verschoben. Die Crew-6-Mission wurde am Montag zwei Minuten vor dem geplanten Start abgebrochen, weil es ein Problem mit den Bodensystemen gab, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa auf Twitter mitteilte. Ein neuer Starttermin wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

TWITTER

hat am Wochenende eine weitere Runde von Stellenstreichungen durchgeführt, wie informierte Personen sagten. Unter dem neuen Eigentümer Elon Musk wurden bei der Social-Media-Plattform bereits tausende Arbeitsplätze abgebaut. In einer auf Samstag datierten Mitarbeiter-Email, in die das Wall Street Journal Einblick hatte, wurde mitgeteilt, dass die Stelle im Rahmen einer umfassenderen Revision gestrichen wurde. "Heute ist Ihr letzter Arbeitstag im Unternehmen", hieß es in der Mail.

